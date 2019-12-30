Тости на Новий рік 2020: оригінальні і прикольні новорічні побажання

Якщо хочете виголосити тост на Новий рік 2020, який точно запам'ятають усі присутні, то оберіть будь-який тост із нашої добірки. Прочитайте його і ви вразите друзів та рідних. Обирайте найкращі новорічні тости з прийдешнім!

Підготували для вас оригінальні тости на Новий рік 2020 українською мовою, які покращать настрій усім за новорічним святковим столом. Розкажіть прикольні привітання або ж здивуйте друзів і рідних красивими побажаннями!

Це цікаво: Найкращі привітання з Новим 2020 роком Щура українською

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Нехай Дід Мороз принесе вам цілий мішок радості та веселощів, а Снігуронька обдарує своїм теплом і щастям. Новорічні ельфи нехай виконають всі бажання. А якщо ельфи десь затримаються, то нехай у вашому житті будуть справжні та щирі люди, які з легкістю їх замінять. З Новим роком!

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Не можна увійти в одну річку двічі, – так сказав один великий мислитель і був абсолютно правий! А ще не можна двічі зустріти один і той же Новий рік! Тому, гості дорогі, гуляємо сьогодні весело, з запалом і неповторно барвисто, щоб потім весь рік згадувати цю новорічну ніч 2020!

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У Щура є свої чесноти – розум, обережність, запасливість, працьовитість, витривалість, вміння пристосовуватися до обставин і знаходити для себе сприятливі можливості. Я хочу побажати, щоб в кожному з нас переважали позитивні якості цього цікавого звіра, щоб допомогти нам долати будь-які перешкоди.

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Рік Свині підійшов до кінця, тепер настає рік Білого Пацюка, а це значить – вистачить хрюкати і скаржитися на життя. Пора починати активні дії на шляху до успіху! З Новим роком, колеги!

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Закінчується рік Свині і на її місце правительки року скоро видереться Щур. Звірятко це зовсім не таке добродушне, як Хрюша, але здатне до працьовитості, терпіння, наполегливості, вміння вижити в будь-який найжахливіших ситуаціях. Так нехай мудрий Щур побачить нашу повагу до нього і обдарує тим, що у нього завжди є з лишком: покаже як не здаватися, навчить як уникати небезпеки, продемонструє як пристосуватися до будь-яких обставин!

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Нехай у наступному році у нас буде стільки гарних і радісних подій, стільки добрих і прекрасних справ, скільки вогників горить на нашій новорічній гірлянді!

Новий рік: красиві тости українською

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Один мудрець сказав: "Найбільш дивне в людині те, що вона нерідко засмучується про втрачений матеріальний стан, а що проходить її життя, вона не засмучується". Вип'ємо ж за те, щоб яскраво і з користю пройшов кожен день нового року.

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Я бажаю всім тут присутнім, щоб у новому році у вашому житті була і любов, і турботи, і сумніви, щоб вам ніколи не приходило в голову, що ви щось в цьому житті упустили.

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Вітаю з найбільш таємничим святом – Новим роком! Бажаю іскрометних бажань і бурхливих пристрастей, дивовижних подарунків і польоту фантазії. Нехай тебе закрутить хоровод блискучих сніжинок, а найбільша і найкрасивіша подарує ніжний поцілунок. Він принесе щастя в прийдешньому Новому році!

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Франсуа Рабле сказав: "Кожна людина коштує рівно стільки, на скільки сама себе оцінює". Так вип'ємо ж за те, щоб наш валютний курс підвищився в прийдешньому Новому році! І бажано – в іноземній валюті!

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Хочеться, щоб у новому році кожен з нас придбав би не краще, а своє. Тому що краще не завжди може стати своїм, а от своє – завжди найкраще. Бережіть близьких і коханих! З Новим роком!

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З Новим роком! Нехай веселі дзвіночки наповнять серце радістю, нехай яскраві вогники подарують добру надію! Бажаю з новими силами та щасливими відчуттями досягати нових успіхів та здійснювати свої мрії у новому році. Нехай щастить кожного дня, нехай вдача буде поруч увесь рік!

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Нумо випиймо за 366 днів високосного року, які чекають нас попереду, за 366 можливостей, за 366 нових сторінок життя, за 366 чудес, які з нами відбудуться! За Новий рік, який все це подарує нам! Ура!

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Кажуть, що в Новорічну ніч збуваються всі мрії, так давайте ж скоріше, як можна більше, бажати щастя, здоров'я, радості й добра собі й нашим близьким! З Новим роком!

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"З Новим роком, з новим щастям": заведено вітати один одного. Але, хай щастя буде і не новим, лише б воно було стабільно з нами. Випиймо за доброту Долі до всіх нас, в цьому Новому Році.

Тости на Новий рік 2020

***

У цю казкову ніч

Збудуться бажання!

Хай Рік Щура принесе

Радість, процвітання.

В будинку вашому назавжди

Щастя хай оселиться

Мир, багатство і любов

Намете метелиця!

***

Новий рік стукає до нас,

Скоро гряне тарарам –

Наш прекрасний колектив

Чекає розгульний корпоратив!

Музика звідусюди лине,

Розриває стіни в прах,

Підлога від тупоту трясеться,

Ось гулянка! Оце розмах!

***

Цифра-то яка –

Просто чорт забирай!

Щастя всім бажаю,

Миру і любові!

Хай несе двадцятий

Вам тепло і спокій,

І добром зарядить

На десятки років!

***

Щур зуби наточив,

Щоб біди всі прогнати,

Щоб увесь рік нам класно було,

Щоб усім нам процвітати!

Ну, і що – нехай високосний,

Нехай Щурячий цей рік,

Щурів боятися – несерйозно,

Щур щастя принесе!

***

Новий рік не за горами,

Пацюк жвавий поспішає,

Цілий рік нехай малюк

Вам грошима шелестить.

Заразить нехай успіхом,

В дім любов вам принесе,

Геть прожене всі проблеми,

І приверне удачу.

***

В пору цю, коли падає сніг

І морози чимдуж припікають,

Знов на землю спішить Новий Рік –

З ним сердечно усіх вас вітаю.

Хай моїх поздоровлень потік

У серцях ваших лунко роздасться

І хай вам прийдешній рік

Принесе лише радість та щастя.

***

Хай днів різдвяно-новорічних

Не змарновано буде й секунди!

І щастя вогні, розпалені в січні,

Хай горять до наступного грудня!

***

Нехай доля всіх позбавить від негараздів

І дозволить відпочивати на Канарах.

Нумо випиймо ми за Новий рік

І за друзів надійних, милих, старих!

Тепло удачі, радість першої зустрічі,

Тепло кохання, родинне тепло…

І нехай дзвенить у передноворічний вечір

Келихів новорічне скло!

***

З Новим Роком вітаю,

І від усієї душі бажаю,

Щоб на нашій ялинці,

Замість святкових звірків,

Красувалося з півдесятка

Півлітрових бульбашок!

Щоб Санта від щастя,

Мружачи п'яних очей,

Найсмачнішим, солодким,

Пригощав шампанським нас!

***

В гості Новий рік ось-ось наскочить.

На порозі він, напевно, вже стоїть.

І шампанське в келиху вже грає,

І поруч ялинка прекрасна горить.

***

Так давайте ж ми піднімемо келихи

За минулий рік, за минулі справи.

Разом ми за майбутнє вип'ємо,

Щоб у кожного здійснилася мрія!

***

Б'ють куранти та шумлять хлопавки, салюти заворожують всіх!

До нас Новий Рік приходить шумно, всюди панує веселий сміх!

За вас, друзі, за вас, рідні, я підіймаю свій келих!

Нехай збувається швидше все те, що кожен побажав!

***

Дай Боже Вам любові та тепла,

Добра в сім'ї та затишку в оселі,

Щоб щастя світла музика текла

В різдвяні свята, щедрі та веселі!

Хай здійснює бажання рік Новий,

Хай ваше підприємство процвітає,

З чудовим святом, радості та мрій

Ми щиро і сердечно Вас вітаємо!

***

У хороводі сніжинки кружляють

І закутана снігом земля,

Нехай року вервечкою промчать,

Новий Рік чекаю, як в дитинстві, я.

Під вогнями ошатної ялинки

Зберуться колеги мої,

Я хочу, щоб свято було довгим,

Своє щастя, щоб люди знайшли.

***

Хай рік Новий дає надій,

Здоров'я, виповнення мрій,

Прибутків вам, автівку, дім

І море щастя в домі тім,

Тепла та ніжності в родині

Та миру в нашій Україні!

З прийдешнім вас!

***

Бажаю, щоб у всіх присутніх в Новому році, всілякі неприємності та біди припали на один єдиний день – 30 лютого.

***

Новорічне побажання: купуйте іноземну валюту – це прекрасний папір для конфетті! З прийдешнім!

***

Рік щурячий наступив,

І нехай нам стане сил

І на дружину, і на гру,

В кишені знищити "діру"!

Щоб було все у нас в порядку,

А вороги бігли б без оглядки!

***

Не витрачайся, подруго, на туш і фарбу:

На Новий Рік одягнеш маску...

Не пийте, хлопці, взимку у гірлянди:

Застудите вуха, горло, ніс і гланди.

***

Випиймо за Діда Мороза: скільки себе пам'ятаю, – не хворіє, не старіє та гроші на подарунки завжди є! За те, щоб ми теж були такими!

***

Щоб євро було сховане в коморі,

Щоб сало рохкало у дворі,

Щоб в гаражі стояв Феррарі,

В сараї – Лексус ще у парі,

У хаті – з мармуру камін,

Та і басейн, хоча б один.

Щоб гідромасажер з джакузі,

Щоб "Хенесі" бовталось в пузі.

І щастя вам не лізло боком

Коротше, всіх вас з Новим Роком!

***

Мати запитує дорослу дочку:

– А ти що чекаєш від Нового року?

– І сама толком не знаю. Чогось хочеться... Чи то, насіння, чи то... заміж!

Вип'ємо ж за те, щоб в Новому році у кожного було все, включаючи й насіння.

***

З Новим роком, з новими починаннями й новими успіхами. Бажаю новорічної радості та непередбачуваного дива, чарівної історії і яскравих, веселих моментів. Нехай Новий рік подарує світлу надію і великі сили, виконає всі добрі бажання і принесе щастя у твій дім.

Прикольні новорічні тости 2020

***

На столі стоїть ковбаска,

Кренделів велика в'язка,

А у пляшці – оковита

На калгані смаковита.

***

Хай у вас все буде файно:

Хліб на полі, сало в стайні,

Все усміхнена мармиза,

Нехай вас обійде криза!

Хай біда минає боком

Щастя вам! З Новим Роком!

***

Вже прийшли до нас морози,

І ведмідь хропить в барлозі,

Ми вже п'яні, чути сміх,

З Новим роком вас усіх!

***

Бажаю, щоб у Новорічну ніч

Турботи щезли з ваших пліч.

Живіть яскраво та красиво,

Себе цінуйте та людей.

Замість горілки – пийте пиво

І буде все у Вас окей.

***

Нехай рікою тече зараз

Шампанське з заметом піни

За те, щоб в майбутньому році

Моря нам було по коліно!

***

Нехай проллється на душі бальзам!

І в цей час, у цей мить передноворічний,

Від усієї душі я побажаю вам

Чимбільше хороших днів – як сьогодні!

Щоб один від одного нам не ховати очей,

По дрібницях не засмучуватися!

Так буде випита чарка – за нас, –

Щоб нам і надалі так запросто зустрічатися!

***

Нехай на льодистій таці

У Новий рік Дід Мороз

Діамантовий кубок поставить,

До країв золотого здоров'я наллє,

На закуску додасть радості!

***

Так вип'ємо ж в рік Щура за тотальне викорінення щурятництва.

***

Пацюк – заощадлива тварина! Наливай келихи від душі! П'ємо за те, щоб в цьому році було багато хорошого!

***

Бажаю щоб Щурик допоміг нам знайти безмежне щастя.

***

В новому році все повинно бути по-іншому. І я хочу, щоб з новим роком прийшло і справдилося все, чого нам так не вистачало в попередні.

***

Пропоную тост за те, щоб всі наші проблеми та переживання пішли геть від нас і ніколи до нас не приходили.

***

Випиймо за те, що ми зараз зібралися! Частіше таких чудових вечорів, як сьогоднішній. Частіше такою веселою і дружній компанії та дорогого алкоголю!

***

Продовжимо ж смак вина на губах, здіймаючи вгору келихи. А після ще й ще повторимо, поки на столі щось є.

***

В далечінь йде старий рік,

Несучи з собою проблеми

Нове щастя принесе,

І ніякої дилеми!

***

Наповнимо келихи шампанським ми знову,

За секундною стрілкою стежачи,

Так вип'ємо за щастя друзі!

***

Вип'ємо за те, щоб у новому році,

Будь-який настрій можна було ділити з тими, хто вам дійсно дорогий!

За рідних, друзів!

***

Нехай збуваються всі ваші бажання та ідеї! Нехай все хороше множиться, а все погане залишається в старому році! З Новим 2020 роком!

***

Іде Старий рік, а новий на порозі!

За тих випиймо, хто зараз у дорозі,

Нехай в Новий рік їм щастя посміхнеться,

Нехай супутниця хороша знайдеться!

***

Друзі, я в Новий рік скажу вам знов,

Що світ весь час новий, хоча старіє.

Піднімемо ж ми келихи за любов,

Яка нам в холоднечу серце гріє!

***

Йде веселе свято по планеті –

І ми йому відкрили душі знову.

Я п'ю за те, щоб пили наші діти

За нашу мудрість, дружбу і любов!

***

Новий рік – це свято казок і магії. Тож я хочу побажати вам, щоб все ваше життя було схоже на казку!

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