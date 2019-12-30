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Тости на Новий рік 2020: оригінальні і прикольні новорічні побажання
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Якщо хочете виголосити тост на Новий рік 2020, який точно запам'ятають усі присутні, то оберіть будь-який тост із нашої добірки. Прочитайте його і ви вразите друзів та рідних. Обирайте найкращі новорічні тости з прийдешнім!
Підготували для вас оригінальні тости на Новий рік 2020 українською мовою, які покращать настрій усім за новорічним святковим столом. Розкажіть прикольні привітання або ж здивуйте друзів і рідних красивими побажаннями!
Це цікаво: Найкращі привітання з Новим 2020 роком Щура українською
Тисніть на пункт та переходьте до потрібного вам розділу:
Оригінальні тости на Новий рік у прозі
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Нехай Дід Мороз принесе вам цілий мішок радості та веселощів, а Снігуронька обдарує своїм теплом і щастям. Новорічні ельфи нехай виконають всі бажання. А якщо ельфи десь затримаються, то нехай у вашому житті будуть справжні та щирі люди, які з легкістю їх замінять. З Новим роком!
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Не можна увійти в одну річку двічі, – так сказав один великий мислитель і був абсолютно правий! А ще не можна двічі зустріти один і той же Новий рік! Тому, гості дорогі, гуляємо сьогодні весело, з запалом і неповторно барвисто, щоб потім весь рік згадувати цю новорічну ніч 2020!
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У Щура є свої чесноти – розум, обережність, запасливість, працьовитість, витривалість, вміння пристосовуватися до обставин і знаходити для себе сприятливі можливості. Я хочу побажати, щоб в кожному з нас переважали позитивні якості цього цікавого звіра, щоб допомогти нам долати будь-які перешкоди.
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Рік Свині підійшов до кінця, тепер настає рік Білого Пацюка, а це значить – вистачить хрюкати і скаржитися на життя. Пора починати активні дії на шляху до успіху! З Новим роком, колеги!
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Закінчується рік Свині і на її місце правительки року скоро видереться Щур. Звірятко це зовсім не таке добродушне, як Хрюша, але здатне до працьовитості, терпіння, наполегливості, вміння вижити в будь-який найжахливіших ситуаціях. Так нехай мудрий Щур побачить нашу повагу до нього і обдарує тим, що у нього завжди є з лишком: покаже як не здаватися, навчить як уникати небезпеки, продемонструє як пристосуватися до будь-яких обставин!
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Нехай у наступному році у нас буде стільки гарних і радісних подій, стільки добрих і прекрасних справ, скільки вогників горить на нашій новорічній гірлянді!
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Один мудрець сказав: "Найбільш дивне в людині те, що вона нерідко засмучується про втрачений матеріальний стан, а що проходить її життя, вона не засмучується". Вип'ємо ж за те, щоб яскраво і з користю пройшов кожен день нового року.
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Я бажаю всім тут присутнім, щоб у новому році у вашому житті була і любов, і турботи, і сумніви, щоб вам ніколи не приходило в голову, що ви щось в цьому житті упустили.
***
Вітаю з найбільш таємничим святом – Новим роком! Бажаю іскрометних бажань і бурхливих пристрастей, дивовижних подарунків і польоту фантазії. Нехай тебе закрутить хоровод блискучих сніжинок, а найбільша і найкрасивіша подарує ніжний поцілунок. Він принесе щастя в прийдешньому Новому році!
***
Франсуа Рабле сказав: "Кожна людина коштує рівно стільки, на скільки сама себе оцінює". Так вип'ємо ж за те, щоб наш валютний курс підвищився в прийдешньому Новому році! І бажано – в іноземній валюті!
***
Хочеться, щоб у новому році кожен з нас придбав би не краще, а своє. Тому що краще не завжди може стати своїм, а от своє – завжди найкраще. Бережіть близьких і коханих! З Новим роком!
***
З Новим роком! Нехай веселі дзвіночки наповнять серце радістю, нехай яскраві вогники подарують добру надію! Бажаю з новими силами та щасливими відчуттями досягати нових успіхів та здійснювати свої мрії у новому році. Нехай щастить кожного дня, нехай вдача буде поруч увесь рік!
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Нумо випиймо за 366 днів високосного року, які чекають нас попереду, за 366 можливостей, за 366 нових сторінок життя, за 366 чудес, які з нами відбудуться! За Новий рік, який все це подарує нам! Ура!
***
Кажуть, що в Новорічну ніч збуваються всі мрії, так давайте ж скоріше, як можна більше, бажати щастя, здоров'я, радості й добра собі й нашим близьким! З Новим роком!
***
"З Новим роком, з новим щастям": заведено вітати один одного. Але, хай щастя буде і не новим, лише б воно було стабільно з нами. Випиймо за доброту Долі до всіх нас, в цьому Новому Році.
Красиві новорічні тости у віршах
***
У цю казкову ніч
Збудуться бажання!
Хай Рік Щура принесе
Радість, процвітання.
В будинку вашому назавжди
Щастя хай оселиться
Мир, багатство і любов
Намете метелиця!
***
Новий рік стукає до нас,
Скоро гряне тарарам –
Наш прекрасний колектив
Чекає розгульний корпоратив!
Музика звідусюди лине,
Розриває стіни в прах,
Підлога від тупоту трясеться,
Ось гулянка! Оце розмах!
***
Цифра-то яка –
Просто чорт забирай!
Щастя всім бажаю,
Миру і любові!
Хай несе двадцятий
Вам тепло і спокій,
І добром зарядить
На десятки років!
***
Щур зуби наточив,
Щоб біди всі прогнати,
Щоб увесь рік нам класно було,
Щоб усім нам процвітати!
Ну, і що – нехай високосний,
Нехай Щурячий цей рік,
Щурів боятися – несерйозно,
Щур щастя принесе!
***
Новий рік не за горами,
Пацюк жвавий поспішає,
Цілий рік нехай малюк
Вам грошима шелестить.
Заразить нехай успіхом,
В дім любов вам принесе,
Геть прожене всі проблеми,
І приверне удачу.
***
В пору цю, коли падає сніг
І морози чимдуж припікають,
Знов на землю спішить Новий Рік –
З ним сердечно усіх вас вітаю.
Хай моїх поздоровлень потік
У серцях ваших лунко роздасться
І хай вам прийдешній рік
Принесе лише радість та щастя.
***
Хай днів різдвяно-новорічних
Не змарновано буде й секунди!
І щастя вогні, розпалені в січні,
Хай горять до наступного грудня!
Нехай доля всіх позбавить від негараздів
І дозволить відпочивати на Канарах.
Нумо випиймо ми за Новий рік
І за друзів надійних, милих, старих!
Тепло удачі, радість першої зустрічі,
Тепло кохання, родинне тепло…
І нехай дзвенить у передноворічний вечір
Келихів новорічне скло!
***
З Новим Роком вітаю,
І від усієї душі бажаю,
Щоб на нашій ялинці,
Замість святкових звірків,
Красувалося з півдесятка
Півлітрових бульбашок!
Щоб Санта від щастя,
Мружачи п'яних очей,
Найсмачнішим, солодким,
Пригощав шампанським нас!
***
В гості Новий рік ось-ось наскочить.
На порозі він, напевно, вже стоїть.
І шампанське в келиху вже грає,
І поруч ялинка прекрасна горить.
***
Так давайте ж ми піднімемо келихи
За минулий рік, за минулі справи.
Разом ми за майбутнє вип'ємо,
Щоб у кожного здійснилася мрія!
***
Б'ють куранти та шумлять хлопавки, салюти заворожують всіх!
До нас Новий Рік приходить шумно, всюди панує веселий сміх!
За вас, друзі, за вас, рідні, я підіймаю свій келих!
Нехай збувається швидше все те, що кожен побажав!
***
Дай Боже Вам любові та тепла,
Добра в сім'ї та затишку в оселі,
Щоб щастя світла музика текла
В різдвяні свята, щедрі та веселі!
Хай здійснює бажання рік Новий,
Хай ваше підприємство процвітає,
З чудовим святом, радості та мрій
Ми щиро і сердечно Вас вітаємо!
***
У хороводі сніжинки кружляють
І закутана снігом земля,
Нехай року вервечкою промчать,
Новий Рік чекаю, як в дитинстві, я.
Під вогнями ошатної ялинки
Зберуться колеги мої,
Я хочу, щоб свято було довгим,
Своє щастя, щоб люди знайшли.
***
Хай рік Новий дає надій,
Здоров'я, виповнення мрій,
Прибутків вам, автівку, дім
І море щастя в домі тім,
Тепла та ніжності в родині
Та миру в нашій Україні!
Прикольні побажання до Нового року Щура
***
Бажаю, щоб у всіх присутніх в Новому році, всілякі неприємності та біди припали на один єдиний день – 30 лютого.
***
Новорічне побажання: купуйте іноземну валюту – це прекрасний папір для конфетті! З прийдешнім!
***
Рік щурячий наступив,
І нехай нам стане сил
І на дружину, і на гру,
В кишені знищити "діру"!
Щоб було все у нас в порядку,
А вороги бігли б без оглядки!
***
Не витрачайся, подруго, на туш і фарбу:
На Новий Рік одягнеш маску...
Не пийте, хлопці, взимку у гірлянди:
Застудите вуха, горло, ніс і гланди.
***
Випиймо за Діда Мороза: скільки себе пам'ятаю, – не хворіє, не старіє та гроші на подарунки завжди є! За те, щоб ми теж були такими!
***
Щоб євро було сховане в коморі,
Щоб сало рохкало у дворі,
Щоб в гаражі стояв Феррарі,
В сараї – Лексус ще у парі,
У хаті – з мармуру камін,
Та і басейн, хоча б один.
Щоб гідромасажер з джакузі,
Щоб "Хенесі" бовталось в пузі.
І щастя вам не лізло боком
Коротше, всіх вас з Новим Роком!
***
Мати запитує дорослу дочку:
– А ти що чекаєш від Нового року?
– І сама толком не знаю. Чогось хочеться... Чи то, насіння, чи то... заміж!
Вип'ємо ж за те, щоб в Новому році у кожного було все, включаючи й насіння.
***
З Новим роком, з новими починаннями й новими успіхами. Бажаю новорічної радості та непередбачуваного дива, чарівної історії і яскравих, веселих моментів. Нехай Новий рік подарує світлу надію і великі сили, виконає всі добрі бажання і принесе щастя у твій дім.
***
На столі стоїть ковбаска,
Кренделів велика в'язка,
А у пляшці – оковита
На калгані смаковита.
***
Хай у вас все буде файно:
Хліб на полі, сало в стайні,
Все усміхнена мармиза,
Нехай вас обійде криза!
Хай біда минає боком
Щастя вам! З Новим Роком!
***
Вже прийшли до нас морози,
І ведмідь хропить в барлозі,
Ми вже п'яні, чути сміх,
З Новим роком вас усіх!
***
Бажаю, щоб у Новорічну ніч
Турботи щезли з ваших пліч.
Живіть яскраво та красиво,
Себе цінуйте та людей.
Замість горілки – пийте пиво
І буде все у Вас окей.
***
Нехай рікою тече зараз
Шампанське з заметом піни
За те, щоб в майбутньому році
Моря нам було по коліно!
***
Нехай проллється на душі бальзам!
І в цей час, у цей мить передноворічний,
Від усієї душі я побажаю вам
Чимбільше хороших днів – як сьогодні!
Щоб один від одного нам не ховати очей,
По дрібницях не засмучуватися!
Так буде випита чарка – за нас, –
Щоб нам і надалі так запросто зустрічатися!
***
Нехай на льодистій таці
У Новий рік Дід Мороз
Діамантовий кубок поставить,
До країв золотого здоров'я наллє,
На закуску додасть радості!
Короткі тости з Новим 2020 роком
***
Так вип'ємо ж в рік Щура за тотальне викорінення щурятництва.
***
Пацюк – заощадлива тварина! Наливай келихи від душі! П'ємо за те, щоб в цьому році було багато хорошого!
***
Бажаю щоб Щурик допоміг нам знайти безмежне щастя.
***
В новому році все повинно бути по-іншому. І я хочу, щоб з новим роком прийшло і справдилося все, чого нам так не вистачало в попередні.
***
Пропоную тост за те, щоб всі наші проблеми та переживання пішли геть від нас і ніколи до нас не приходили.
***
Випиймо за те, що ми зараз зібралися! Частіше таких чудових вечорів, як сьогоднішній. Частіше такою веселою і дружній компанії та дорогого алкоголю!
***
Продовжимо ж смак вина на губах, здіймаючи вгору келихи. А після ще й ще повторимо, поки на столі щось є.
***
В далечінь йде старий рік,
Несучи з собою проблеми
Нове щастя принесе,
І ніякої дилеми!
Наповнимо келихи шампанським ми знову,
За секундною стрілкою стежачи,
Так вип'ємо за щастя друзі!
***
Вип'ємо за те, щоб у новому році,
Будь-який настрій можна було ділити з тими, хто вам дійсно дорогий!
За рідних, друзів!
***
Нехай збуваються всі ваші бажання та ідеї! Нехай все хороше множиться, а все погане залишається в старому році! З Новим 2020 роком!
***
Іде Старий рік, а новий на порозі!
За тих випиймо, хто зараз у дорозі,
Нехай в Новий рік їм щастя посміхнеться,
Нехай супутниця хороша знайдеться!
***
Друзі, я в Новий рік скажу вам знов,
Що світ весь час новий, хоча старіє.
Піднімемо ж ми келихи за любов,
Яка нам в холоднечу серце гріє!
***
Йде веселе свято по планеті –
І ми йому відкрили душі знову.
Я п'ю за те, щоб пили наші діти
За нашу мудрість, дружбу і любов!
***
Новий рік – це свято казок і магії. Тож я хочу побажати вам, щоб все ваше життя було схоже на казку!
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