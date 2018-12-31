Тости на Новий рік 2019: гарні і прикольні новорічні побажання

Хочете сказати прикольний тост на Новий рік 2019 і вразити рідних і друзів? Оберіть будь-який тост із нашої добірки і прочитайте його. З прийдешнім вас!

Ці оригінальні тости українською мовою покращать всім настрій за новорічним столом. Розкажіть прикольні привітання або ж здивуйте друзів і рідних красивими побажаннями! Зібрали для вас тости на Новий рік 2019, жартівливі побажання, які допоможуть зробити свято незабутнім.

Оригінальні тости у прозі

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Нехай у наступному році у нас буде стільки гарних і радісних подій, стільки добрих і прекрасних справ, скільки вогників горить на нашій новорічній гірлянді!

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Один мудрець сказав: "Найбільш дивне в людині те, що вона нерідко засмучується про втрачений матеріальний стан, а що проходить її життя, вона не засмучується". Вип'ємо ж за те, щоб яскраво і з користю пройшов кожен день нового року.

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Я бажаю всім тут присутнім, щоб у новому році у вашому житті була і любов, і турботи, і сумніви, щоб вам ніколи не приходило в голову, що ви щось в цьому житті упустили.

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Вітаю з найбільш таємничим святом – Новим роком! Бажаю іскрометних бажань і бурхливих пристрастей, дивовижних подарунків і польоту фантазії. Нехай тебе закрутить хоровод блискучих сніжинок, а найбільша і найкрасивіша подарує ніжний поцілунок. Він принесе щастя в прийдешньому Новому році!

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Франсуа Рабле сказав: "Кожна людина коштує рівно стільки, на скільки сама себе оцінює". Так вип’ємо ж за те, щоб наш валютний курс підвищився в прийдешньому Новому році! І бажано – в іноземній валюті!

Тости на Новий рік 2019

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Хочеться, щоб у новому році кожен з нас придбав би не краще, а своє. Тому що краще не завжди може стати своїм, а от своє – завжди найкраще. Бережіть близьких і коханих! З Новим роком!

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З Новим роком! Нехай веселі дзвіночки наповнять серце радістю, нехай яскраві вогники подарують добру надію! Бажаю з новими силами та щасливими відчуттями досягати нових успіхів та здійснювати свої мрії у новому році. Нехай щастить кожного дня, нехай вдача буде поруч увесь рік!

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Давайте вип’ємо за 365 днів, які чекають нас попереду, за 365 можливостей, за 365 нових сторінок життя, за 365 чудес, які з нами відбудуться! За Новий рік, який все це подарує нам! Ура!

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Кажуть, що в Новорічну ніч збуваються всі мрії, так давайте ж скоріше, як можна більше, бажати щастя, здоров’я, радості і добра собі і нашим близьким! З Новим роком!

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"З Новим роком, з новим щастям": прийнято вітати один одного. Але, хай щастя буде і не новим, лише б воно було стабільно з нами. Давайте вип’ємо за доброту Долі до всіх нас, в цьому Новому Році.

Красиві тости на Новий рік 2019

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В пору цю, коли падає сніг

І морози чимдуж припікають,

Знов на землю спішить Новий Рік –

З ним сердечно усіх вас вітаю.

Хай моїх поздоровлень потік

У серцях ваших лунко роздасться

І хай вам наступаючий рік

Принесе лише радість та щастя.

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Хай днів різдвяно-новорічних

Не змарновано буде й секунди!

І щастя вогні, розпалені в січні,

Хай горять до наступного грудня!

***

Нехай доля всіх позбавить від негараздів

І дозволить відпочивати на Канарах.

Давайте вип’ємо ми за Новий рік

І за друзів надійних, милих, старих!

Тепло удачі, радість першої зустрічі,

Тепло кохання, родинне тепло…

І нехай дзвенить у передноворічний вечір

Келихів новорічне скло!

***

З Новим Роком вітаю,

І від усієї душі бажаю,

Щоб на нашій ялинці,

Замість святкових звірків,

Красувалося з півдесятка

Півлітрових бульбашок!

Щоб Санта від щастя,

Мружачи п'яних очей,

Насмачнішим, солодким,

Пригощав шампанським нас!

***

В гості Новий рік ось-ось нагряне.

На порозі він, напевно, варто.

І шампанське в келиху вже грає,

Поруч ялинка прекрасна горить.

Новий рік: красиві тости українською

***

Так давайте ж ми піднімемо келихи

За минулий рік, за минулі справи.

Разом ми за майбутнє вип’ємо,

Щоб у кожного здійснилася мрія!

***

Б’ють куранти і шумлять хлопавки, салюти заворожують всіх! До нас Новий Рік приходить шумно, всюди панує веселий сміх! За вас, друзі, за вас, рідні, я піднімаю свій келих! Нехай збувається швидше все те, що кожен побажав!

***

Дай Боже Вам любові і тепла,

Добра в сім'ї і затишку в оселі,

Щоб щастя світла музика текла

В різдвяні свята, щедрі і веселі!

Хай здійснює бажання рік Новий,

Хай ваше підприємство процвітає,

З чудовим святом, радості і мрій

Ми щиро і сердечно Вас вітаєм!

***

У хороводі сніжинки кружляють

І закутана снігом земля,

Нехай року вервечкою промчать,

Новий Рік чекаю, як в дитинстві, я.

Під вогнями ошатною ялинки

Зберуться колеги мої,

Я хочу, щоб свято було довгим,

Своє щастя, щоб люди знайшли.

***

Хай рік Новий дає надій,

Здоров’я, виповнення мрій,

Прибутків вам, автівку, дім

І море щастя в домі тім,

Тепла та ніжності в родині

Та миру в нашій Україні!

Прикольні новорічні тости

***

Щоб євро було сховане в коморі,

Щоб сало рохкало у дворі,

Щоб в гаражі стояв Феррарі,

В сараї – Лексус ще у парі,

У хаті – з мармуру камін,

Та і басейн, хоча б один.

Щоб гідромасажер з джакузі,

Щоб "Хенесі" бовталось в пузі.

І щастя вам не лізло боком

Коротше, всіх вас з Новим Роком!

***

В Новий рік вам бажаю

Підкласти свиню ворогам –

Нехай подумають, поплачуть,

Нехай надалі не свинячать!

***

З Новим роком, з новими починаннями й новими успіхами. Бажаю новорічної радості і непередбачуваного дива, чарівної історії і яскравих, веселих моментів. Нехай Новий рік подарує світлу надію і великі сили, виконає всі добрі бажання і принесе щастя у твій дім.

***

На столі стоїть ковбаска,

Кренделів велика в’язка,

А у пляшці – оковита

На калгані смаковита.

***

Хай у вас все буде файно:

Хліб на полі, сало в стайні,

Все усміхнена мармиза,

Нехай вас обійде криза!

Хай біда минає боком

Щастя вам! Із Новим Роком!

З прийдешнім вас!

***

Вже прийшли до нас морози,

І ведмідь хропить в берлозі,

Ми вже п’яні, чути сміх,

З Новим роком вас усіх!

***

Бажаю, щоб у Новорічну ніч

Турботи щезли з ваших пліч.

Живіть яскраво та красиво,

Себе цінуйте та людей.

Замість горілки – пийте пиво

І буде все у Вас ОК.

***

Нехай рікою тече зараз

Шампанське з заметом піни

За те, щоб в майбутньому році

Моря нам було по коліно!

***

Нехай проллється на душі бальзам!

І в цей час, у цей мить передноворічний,

Від усієї душі я побажаю вам

Побільше хороших днів – як сьогодні!

Щоб один від одного нам не ховати очей,

По дрібницях не засмучуватися!

Так буде випита чарка – за нас, –

Щоб нам і надалі так запросто зустрічатися!

***

Нехай на льодистий піднос

У Новий рік Дід Мороз

Діамантовий кубок поставить,

До країв золотого здоров’я наллє,

На закуску додасть веселощів!

Короткі тости з Новим роком

***

Так вип'ємо ж в рік Свині за тотальне викорінення свинства.

***

Свиня – щедра тварина! Наливай келихи від душі! П'ємо за те, щоб в цьому році було багато хорошого!

***

Бажаю щоб Свинка допомогла нам знайти безмежне щастя.

***

В новому році все повинно бути по-іншому. І я хочу, щоб з новим роком прийшло і справдилося все, чого нам так не вистачало в попередні.

***

Пропоную тост за те, щоб всі наші проблеми і переживання пішли геть від нас і ніколи до нас не приходили.

Прикольні новорічні тости 2019

***

Давайте вип'ємо за те, що ми зараз зібралися! Частіше таких чудових вечорів, як сьогоднішній. Частіше такою веселою і дружній компанії і дорогого алкоголю!

***

Продовжимо ж смак вина на губах, здіймаючи вгору келихи. А після ще й ще повторимо, поки на столі щось є.

***

В далечінь йде старий рік,

Несучи з собою проблеми

Новий щастя принесе,

І ніякої дилеми!

***

Наповнимо келихи шампанським ми знову,

За секундною стрілкою стежачи,

Так вип’ємо за щастя друзі!

***

Вип’ємо за те, щоб у новому році,

Будь-який настрій можна було ділити з тими, хто вам дійсно дорогий!

За рідних, друзів!

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