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Тости на Новий рік 2019: гарні і прикольні новорічні побажання
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Хочете сказати прикольний тост на Новий рік 2019 і вразити рідних і друзів? Оберіть будь-який тост із нашої добірки і прочитайте його. З прийдешнім вас!
Ці оригінальні тости українською мовою покращать всім настрій за новорічним столом. Розкажіть прикольні привітання або ж здивуйте друзів і рідних красивими побажаннями! Зібрали для вас тости на Новий рік 2019, жартівливі побажання, які допоможуть зробити свято незабутнім.
Оригінальні тости у прозі
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Нехай у наступному році у нас буде стільки гарних і радісних подій, стільки добрих і прекрасних справ, скільки вогників горить на нашій новорічній гірлянді!
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Один мудрець сказав: "Найбільш дивне в людині те, що вона нерідко засмучується про втрачений матеріальний стан, а що проходить її життя, вона не засмучується". Вип'ємо ж за те, щоб яскраво і з користю пройшов кожен день нового року.
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Я бажаю всім тут присутнім, щоб у новому році у вашому житті була і любов, і турботи, і сумніви, щоб вам ніколи не приходило в голову, що ви щось в цьому житті упустили.
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Вітаю з найбільш таємничим святом – Новим роком! Бажаю іскрометних бажань і бурхливих пристрастей, дивовижних подарунків і польоту фантазії. Нехай тебе закрутить хоровод блискучих сніжинок, а найбільша і найкрасивіша подарує ніжний поцілунок. Він принесе щастя в прийдешньому Новому році!
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Франсуа Рабле сказав: "Кожна людина коштує рівно стільки, на скільки сама себе оцінює". Так вип’ємо ж за те, щоб наш валютний курс підвищився в прийдешньому Новому році! І бажано – в іноземній валюті!
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Хочеться, щоб у новому році кожен з нас придбав би не краще, а своє. Тому що краще не завжди може стати своїм, а от своє – завжди найкраще. Бережіть близьких і коханих! З Новим роком!
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З Новим роком! Нехай веселі дзвіночки наповнять серце радістю, нехай яскраві вогники подарують добру надію! Бажаю з новими силами та щасливими відчуттями досягати нових успіхів та здійснювати свої мрії у новому році. Нехай щастить кожного дня, нехай вдача буде поруч увесь рік!
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Давайте вип’ємо за 365 днів, які чекають нас попереду, за 365 можливостей, за 365 нових сторінок життя, за 365 чудес, які з нами відбудуться! За Новий рік, який все це подарує нам! Ура!
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Кажуть, що в Новорічну ніч збуваються всі мрії, так давайте ж скоріше, як можна більше, бажати щастя, здоров’я, радості і добра собі і нашим близьким! З Новим роком!
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"З Новим роком, з новим щастям": прийнято вітати один одного. Але, хай щастя буде і не новим, лише б воно було стабільно з нами. Давайте вип’ємо за доброту Долі до всіх нас, в цьому Новому Році.
Красиві тости на Новий рік 2019
***
В пору цю, коли падає сніг
І морози чимдуж припікають,
Знов на землю спішить Новий Рік –
З ним сердечно усіх вас вітаю.
Хай моїх поздоровлень потік
У серцях ваших лунко роздасться
І хай вам наступаючий рік
Принесе лише радість та щастя.
***
Хай днів різдвяно-новорічних
Не змарновано буде й секунди!
І щастя вогні, розпалені в січні,
Хай горять до наступного грудня!
***
Нехай доля всіх позбавить від негараздів
І дозволить відпочивати на Канарах.
Давайте вип’ємо ми за Новий рік
І за друзів надійних, милих, старих!
Тепло удачі, радість першої зустрічі,
Тепло кохання, родинне тепло…
І нехай дзвенить у передноворічний вечір
Келихів новорічне скло!
***
З Новим Роком вітаю,
І від усієї душі бажаю,
Щоб на нашій ялинці,
Замість святкових звірків,
Красувалося з півдесятка
Півлітрових бульбашок!
Щоб Санта від щастя,
Мружачи п'яних очей,
Насмачнішим, солодким,
Пригощав шампанським нас!
***
В гості Новий рік ось-ось нагряне.
На порозі він, напевно, варто.
І шампанське в келиху вже грає,
Поруч ялинка прекрасна горить.
***
Так давайте ж ми піднімемо келихи
За минулий рік, за минулі справи.
Разом ми за майбутнє вип’ємо,
Щоб у кожного здійснилася мрія!
***
Б’ють куранти і шумлять хлопавки, салюти заворожують всіх! До нас Новий Рік приходить шумно, всюди панує веселий сміх! За вас, друзі, за вас, рідні, я піднімаю свій келих! Нехай збувається швидше все те, що кожен побажав!
***
Дай Боже Вам любові і тепла,
Добра в сім'ї і затишку в оселі,
Щоб щастя світла музика текла
В різдвяні свята, щедрі і веселі!
Хай здійснює бажання рік Новий,
Хай ваше підприємство процвітає,
З чудовим святом, радості і мрій
Ми щиро і сердечно Вас вітаєм!
***
У хороводі сніжинки кружляють
І закутана снігом земля,
Нехай року вервечкою промчать,
Новий Рік чекаю, як в дитинстві, я.
Під вогнями ошатною ялинки
Зберуться колеги мої,
Я хочу, щоб свято було довгим,
Своє щастя, щоб люди знайшли.
***
Хай рік Новий дає надій,
Здоров’я, виповнення мрій,
Прибутків вам, автівку, дім
І море щастя в домі тім,
Тепла та ніжності в родині
Та миру в нашій Україні!
Прикольні новорічні тости
***
Щоб євро було сховане в коморі,
Щоб сало рохкало у дворі,
Щоб в гаражі стояв Феррарі,
В сараї – Лексус ще у парі,
У хаті – з мармуру камін,
Та і басейн, хоча б один.
Щоб гідромасажер з джакузі,
Щоб "Хенесі" бовталось в пузі.
І щастя вам не лізло боком
Коротше, всіх вас з Новим Роком!
***
В Новий рік вам бажаю
Підкласти свиню ворогам –
Нехай подумають, поплачуть,
Нехай надалі не свинячать!
***
З Новим роком, з новими починаннями й новими успіхами. Бажаю новорічної радості і непередбачуваного дива, чарівної історії і яскравих, веселих моментів. Нехай Новий рік подарує світлу надію і великі сили, виконає всі добрі бажання і принесе щастя у твій дім.
***
На столі стоїть ковбаска,
Кренделів велика в’язка,
А у пляшці – оковита
На калгані смаковита.
***
Хай у вас все буде файно:
Хліб на полі, сало в стайні,
Все усміхнена мармиза,
Нехай вас обійде криза!
Хай біда минає боком
Щастя вам! Із Новим Роком!
***
Вже прийшли до нас морози,
І ведмідь хропить в берлозі,
Ми вже п’яні, чути сміх,
З Новим роком вас усіх!
***
Бажаю, щоб у Новорічну ніч
Турботи щезли з ваших пліч.
Живіть яскраво та красиво,
Себе цінуйте та людей.
Замість горілки – пийте пиво
І буде все у Вас ОК.
***
Нехай рікою тече зараз
Шампанське з заметом піни
За те, щоб в майбутньому році
Моря нам було по коліно!
***
Нехай проллється на душі бальзам!
І в цей час, у цей мить передноворічний,
Від усієї душі я побажаю вам
Побільше хороших днів – як сьогодні!
Щоб один від одного нам не ховати очей,
По дрібницях не засмучуватися!
Так буде випита чарка – за нас, –
Щоб нам і надалі так запросто зустрічатися!
***
Нехай на льодистий піднос
У Новий рік Дід Мороз
Діамантовий кубок поставить,
До країв золотого здоров’я наллє,
На закуску додасть веселощів!
Короткі тости з Новим роком
***
Так вип'ємо ж в рік Свині за тотальне викорінення свинства.
***
Свиня – щедра тварина! Наливай келихи від душі! П'ємо за те, щоб в цьому році було багато хорошого!
***
Бажаю щоб Свинка допомогла нам знайти безмежне щастя.
***
В новому році все повинно бути по-іншому. І я хочу, щоб з новим роком прийшло і справдилося все, чого нам так не вистачало в попередні.
***
Пропоную тост за те, щоб всі наші проблеми і переживання пішли геть від нас і ніколи до нас не приходили.
***
Давайте вип'ємо за те, що ми зараз зібралися! Частіше таких чудових вечорів, як сьогоднішній. Частіше такою веселою і дружній компанії і дорогого алкоголю!
***
Продовжимо ж смак вина на губах, здіймаючи вгору келихи. А після ще й ще повторимо, поки на столі щось є.
***
В далечінь йде старий рік,
Несучи з собою проблеми
Новий щастя принесе,
І ніякої дилеми!
***
Наповнимо келихи шампанським ми знову,
За секундною стрілкою стежачи,
Так вип’ємо за щастя друзі!
***
Вип’ємо за те, щоб у новому році,
Будь-який настрій можна було ділити з тими, хто вам дійсно дорогий!
За рідних, друзів!
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