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Торт з трьох інгредієнтів: краще за Наполеон
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Як приготувати простий і неймовірно смачний торт усього з трьох інгредієнтів. Всі любителі торта Наполеон будуть гарантовано в захваті.
Мінімум інгредієнтів і витрат за часом, а виходить простий, швидкий і смачний торт за 30 хвилин.
І ще: Крем-суп з цвітної капусти: швидкий та корисний рецепт
Складові:
- 450 гр листкове тісто
- 400 мл вершки 33%
- 200 гр згущене молоко
Як приготувати простий і неймовірно смачний торт:
- Тісто не потрібно розгортати, а лише розморозити і нарізати на довгі смужки шириною 1-1,5 см. Випікати за температури 220 градусів 12-15 хвилин до рум'яності.
- Для крему збити вершки і тонкою цівкою ввести згущене молоко. Прямокутну або квадратну форму вистелити харчовою плівкою. Дно змастити кремом.
- Викласти один шар паличок, зверху змастити кремом, наступний шар паличок, далі крем і т.д. Залишити 3 ст.л. крему і 2-3 палички для декору. Торт поставити в холодильник на 12 годин.
- Торт дістати з форми, перекласти на тарелю для подачі. Кремом змастити торт і посипати зверху крихтою з паличок. Торт готовий: кличте всіх до чаю!
Читайте також: Як приготувати пахлаву вдома: легкий рецепт
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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