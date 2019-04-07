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Торт з трьох інгредієнтів: краще за Наполеон

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Як приготувати простий і неймовірно смачний торт за 30 хвилин - фото 1
Як приготувати простий і неймовірно смачний торт за 30 хвилин / YouTube

Як приготувати простий і неймовірно смачний торт усього з трьох інгредієнтів. Всі любителі торта Наполеон будуть гарантовано в захваті.

Мінімум інгредієнтів і витрат за часом, а виходить простий, швидкий і смачний торт за 30 хвилин.

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Складові:

  • 450 гр листкове тісто
  • 400 мл вершки 33%
  • 200 гр згущене молоко

Як приготувати простий і неймовірно смачний торт:

  1. Тісто не потрібно розгортати, а лише розморозити і нарізати на довгі смужки шириною 1-1,5 см. Випікати за температури 220 градусів 12-15 хвилин до рум'яності.
  2. Для крему збити вершки і тонкою цівкою ввести згущене молоко. Прямокутну або квадратну форму вистелити харчовою плівкою. Дно змастити кремом.
  3. Викласти один шар паличок, зверху змастити кремом, наступний шар паличок, далі крем і т.д. Залишити 3 ст.л. крему і 2-3 палички для декору. Торт поставити в холодильник на 12 годин.
  4. Торт дістати з форми, перекласти на тарелю для подачі. Кремом змастити торт і посипати зверху крихтою з паличок. Торт готовий: кличте всіх до чаю!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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