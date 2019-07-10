Погода в Україні 10 липня: похолодання накриє всю країну

10 липня в країні спаде спека, а зниження температури дійде до більшості областей. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

10 липня, у середу, вдень температура підійметься до +17+24, а на півдні очікується до +23+26, однак така погода затримається в країні. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Дощі в більшості областей України пройдуть разом із атмосферними фронтами північно-східного циклону з дивним ім`ям Pirmin. А ось вплив навіть аж такого далекого атлантичного антициклону Winnie, та й ім`я у нього якесь симпатичніше, зумовить переважно суху погоду у нашій південній частині та на південному сході. На Заході та Півночі завтра – поривчастий вітер", – поділилась вона.

У Києві 10 липня пройдуть короткочасні дощі, вітер посилиться, а повітря вдень прогріється до +20.

Прогноз погоди на 10 липня у містах України:

Ужгород +19+21

Львів +18+20

Чернівці +18+20

Івано-Франківськ +18+20

Тернопіль +18+20

Рівне +17+19

Луцьк +17+19

Вінниця +18+20

Хмельницький +18+20

Житомир +18+20

Чернігів +19+21

Черкаси +19+21

Миколаїв +23+25

Одеса +23+26

Херсон +24+26

Полтава +19+21

Суми +19+21

Харків +21+23

Дніпро +22+24

Запоріжжя +23+25

Донецьк +22+24

Луганськ +22+24

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