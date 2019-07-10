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Погода в Україні 10 липня: похолодання накриє всю країну
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10 липня в країні спаде спека, а зниження температури дійде до більшості областей. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.
10 липня, у середу, вдень температура підійметься до +17+24, а на півдні очікується до +23+26, однак така погода затримається в країні. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Дощі в більшості областей України пройдуть разом із атмосферними фронтами північно-східного циклону з дивним ім`ям Pirmin. А ось вплив навіть аж такого далекого атлантичного антициклону Winnie, та й ім`я у нього якесь симпатичніше, зумовить переважно суху погоду у нашій південній частині та на південному сході. На Заході та Півночі завтра – поривчастий вітер", – поділилась вона.
У Києві 10 липня пройдуть короткочасні дощі, вітер посилиться, а повітря вдень прогріється до +20.
Прогноз погоди на 10 липня у містах України:
- Ужгород +19+21
- Львів +18+20
- Чернівці +18+20
- Івано-Франківськ +18+20
- Тернопіль +18+20
- Рівне +17+19
- Луцьк +17+19
- Вінниця +18+20
- Хмельницький +18+20
- Житомир +18+20
- Чернігів +19+21
- Черкаси +19+21
- Миколаїв +23+25
- Одеса +23+26
- Херсон +24+26
- Полтава +19+21
- Суми +19+21
- Харків +21+23
- Дніпро +22+24
- Запоріжжя +23+25
- Донецьк +22+24
- Луганськ +22+24
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