Топовий слайдер Honor Magic 2 розглянули зсередини

Смартфон Honor Magic 2, який нещодавно представили, потрапив до рук фахівців з розбирання та лагодження гаджетів з порталу MyFixGuide.

Це перший гаджет з шістьма камерами, крім того, він виконаний у формфакторі слайдера, що викликає підвищений інтерес до його конструкції.

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Розбирання Honor Magic 2 починається з від'єднання задньої кришки, яку попередньо потрібно нагріти, щоб послабити дію клею. Відразу під нею розташований акумулятор, який легко витягується, якщо потягнути за спеціальний стікер. Цікаво, що акумулятор під'єднується до плати двома кабелями замість одного, як в інших смартфонах. Більшість компонентів, включаючи камери, модульні: їх легко від'єднати та замінити у разі необхідності.

Honor Magic 2 зсередини

Honor Magic 2 зсередини

Honor Magic 2 зсередини

Щоб дістатися до механізму слайдера, потрібно практично повністю розібрати смартфон і витягнути з нього усі компоненти. Під час демонтажу з'ясувалося, що для руху дисплея та його стійкості виробник передбачив аж п'ять каналів.

Як працює слайдер у Honor Magic 2:

Розбирання Honor Magic 2 показало, що навіть з такою складною конструкцією його досить легко розібрати та замінити потрібну деталь. Правда, за необхідності ремонту дисплея або вбудованого в нього сканера відбитків пальців доведеться розібрати гаджет до останнього гвинтика.

Honor Magic 2 зсередини

Honor Magic 2 зсередини

Honor Magic 2 зсередини

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