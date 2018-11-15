Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Смартфон Huawei Mate 20 виявився найавтономнішим флагманом року

  • 62
Huawei Mate 20 надзвичайно автономний смартфон - фото 1
Huawei Mate 20 надзвичайно автономний смартфон / Skay

Співробітники порталу PhoneArena опублікували результати тестування нового флагманського смартфона Huawei Mate 20.

Журналісти в однакових умовах апарати, що до них потрапляють. Це дозволяє оцінити автономність тієї чи іншої моделі в порівнянні з конкурентами.

І ще: Xiaomi розкрила секрет прозорої кришки смартфона Mi8 Pro

Huawei Mate 20 з акумулятором на 4000 мАг і процесором Kirin 980, виконаним за 7-нм техпроцесом, під час тестування пропрацював 14 годин і 26 хвилин, що є найкращим результатом серед усіх флагманів 2018 року. Найближче до нього підібрався iPhone XR, який пропрацював майже на 3,5 години менше.

Смартфон Huawei Mate 20 виявився найавтономнішим флагманом року - фото 288919

За часом зарядки Mate 20 також виявився у перших рядах. На повну зарядку йому потрібно близько 98 хвилин. OnePlus 6 заряджається швидше на 18 хвилин, але місткість його акумулятора становить лише 3300 мАг.

Смартфон Huawei Mate 20 виявився найавтономнішим флагманом року - фото 288920

Відзначимо, що в тесті не брав участі Huawei Mate 20 Pro, у якому встановлений ще більш місткий елемент живлення (4200 мАч) і використовується технологія SuperCharge 2.0, що заповнює 70% всього за 30 хвилин.

Читайте також: Представлено смартфон Vivo Y95: NFC, безрамковий екран і великий акумулятор

Джерело: phonearena
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Ностальгійний тест: Як добре ти пам'ятаєш улюблені речі 90-х?
  • 20 листопада, 18:30
  • 1655
Стоянівка – переможці шоу Ліга сміху 4: відео виступу у фіналі
  • 23 листопада, 22:13
  • 1455
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25 квітня, 20:31
  • 811713
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології