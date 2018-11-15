Смартфон Huawei Mate 20 виявився найавтономнішим флагманом року

Співробітники порталу PhoneArena опублікували результати тестування нового флагманського смартфона Huawei Mate 20.

Журналісти в однакових умовах апарати, що до них потрапляють. Це дозволяє оцінити автономність тієї чи іншої моделі в порівнянні з конкурентами.

І ще: Xiaomi розкрила секрет прозорої кришки смартфона Mi8 Pro

Huawei Mate 20 з акумулятором на 4000 мАг і процесором Kirin 980, виконаним за 7-нм техпроцесом, під час тестування пропрацював 14 годин і 26 хвилин, що є найкращим результатом серед усіх флагманів 2018 року. Найближче до нього підібрався iPhone XR, який пропрацював майже на 3,5 години менше.

За часом зарядки Mate 20 також виявився у перших рядах. На повну зарядку йому потрібно близько 98 хвилин. OnePlus 6 заряджається швидше на 18 хвилин, але місткість його акумулятора становить лише 3300 мАг.

Відзначимо, що в тесті не брав участі Huawei Mate 20 Pro, у якому встановлений ще більш місткий елемент живлення (4200 мАч) і використовується технологія SuperCharge 2.0, що заповнює 70% всього за 30 хвилин.

Читайте також: Представлено смартфон Vivo Y95: NFC, безрамковий екран і великий акумулятор