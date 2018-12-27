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Топовий процесор MediaTek Helio P90 вразив продуктивністю: результати бенчмарку

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MediaTek Helio P90 показав пристойний результат - фото 1
MediaTek Helio P90 показав пристойний результат

Нещодавно представлений мобільний процесор Helio P90 став топовим чипом китайської компанії MediaTek.

Під час презентації компанія заявила про 50-відсотковий приріст продуктивності при роботі з графікою та збільшенням у чотири рази швидкості обробки ШІ-функцій у порівнянні з Helio P70. Тепер з'явилися перші тести чипсету у бенчмарку, і результати виявилися досить перспективними.

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Невідомий гаджет на базі MediaTek Helio P90 з 6 ГБ оперативної пам'яті і Android 9.0 Pie набрав в AnTuTu 162 861 балів. Цей результат можна порівняти з показниками Snapdragon 710 – найпотужнішого процесора середнього класу від Qualcomm.

MediaTek Helio P90 показав пристойний результат - фото 298002
MediaTek Helio P90 показав пристойний результат

MediaTek Helio P90 виконаний по 12-нм техпроцесу та включає вісім обчислювальних ядер з максимальною частотою до 2,2 ГГц. За обробку графіки відповідає відеоприскорювач PowerVR GM 9446. Основний акцент виробник зробив на покращенні роботи з функціями штучного інтелекту для розпізнавання об'єктів і сцен, доповненої реальності, обробки зображень і т. д.

Комерційні пристрої на MediaTek Helio P90 з'являться у першій половині 2019 року.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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