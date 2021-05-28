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ТОП за свої гроші: рейтинг найкращих смартфонів квітня за версією AnTuTu
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Бенчмарк AnTuTu продовжує формувати рейтинги найкращих смартфонів. Цього разу мовиться про гаджети, які потрапляють до категорії "ТОП за свої гроші". Дізнайтеся, які смартфони у цій номінації були найпотужнішими у квітні.
Слідом за списками найбільш продуктивних пристроїв творці бенчмарку AnTuTu склали ще один рейтинг. До нього увійшли смартфони, які, на думку авторів, максимально збалансовані щодо продуктивності та ціни, пише 4PDA.
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Очолив квітневу добірку HUAWEI Nova 7 на базі мобільної платформи Kirin 985 у конфігурації пам'яті 8/256 ГБ. Від нього трохи відстав Honor 30, оснащений тим же процесором – обидва пристрої набрали в AnTuTu практично рівну кількість балів. Замикає трійку лідерів Redmi 10X 5G з чипом MediaTek Dimensity 820, оснащений 6 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам'яті.
Далі за списком розташувалися HUAWEI nova 7 SE на базі Kirin 820 5G, realme Q2 5G з процесором Dimensity 800U, Xiaomi Mi10T Lite 5G, а також Redmi K30 5G, Samsung Galaxy A52 5G, realme 7 5G і Mi10 Lite 5G. Середній результат тестування всіх смартфонів, що увійшли у квітневий список, варіюється у діапазоні від 382 до 459 тисяч "папуг".
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