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Страхувальники назвали найбезпечніші автомобілі

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Захист в авто - фото 1
Захист в авто

Експерти автомобільного ринку склали свіжий рейтинг авто з таким важливим критерієм, як безпека для водія і пасажирів. Дізнайтеся, яке авто визнали найбезпечнішим!

Рейтинг авто за шкалою безпеки показали в Insurance Institute for Highway Safety (IIHS).

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Так, в Інституті страхування дорожньої безпеки США було оголошено переможців в номінації Найбільш безпечні авто. Такий приз отримали відразу 90 автомобілів. 41 авто – отримало стандартну нагороду Top Safety Pick, а решта 49 – поліпшену нагороду – Top Safety Pick +. Експерти оцінювали автомобілі за різними критеріями: швидкість гальмування, стійкість при наїзді на перешкоди, проводили краш-тести тощо.

Перше місце зайняла Hyundai Motor Group (в неї входять Hyundai, KIA, Genesis), завоювавши найбільшу кількість нагород – 17. Друге місце зайняла компанія Volvo, яка завоювала цілих 9 нагород Top Safety Pick +. Цікаво, що торік в рейтингу не було жодного мінівена і жодного пікапа. Цьогоріч в список безпечних авто потрапили два мінівени: Honda Odyssey і Toyota Sienna і пікап RAM 1500.

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Toyota Sienna

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