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Apple оголосила дату нової презентації: що покаже компанія у листопаді
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Компанія Apple несподівано оголосила дату чергового презентаційного заходу. Він відбудеться 10 листопада. Розповідаємо, що ж "яблучна" компанія покаже під час презентації.
Видання Bloomberg, з посиланням на власні джерела, уже розмістило на своєму сайті очікуваний список пристроїв бренду, які готуються до релізу 10 листопада.
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Уже відомо, що компанія планує перевести власні комп'ютери на фірмові чипи Apple Silicon замість процесорів Intel. І, за даними джерела, першими моделями нового покоління стануть 13-дюймовий MacBook Air, а також MacBook Pro з діагоналлю екрана 13 і 16 дюймів, анонс яких очікується на майбутній презентації. Bloomberg відзначає, що інших нововведень, крім заміни CPU, від прийдешніх новинок очікувати не варто. Втім, вже у 2021 році, за словами авторитетного аналітика Мін-Чі Куо, серію фірмових ноутбуків чекає черговий редизайн.
Апгрейд лінійки десктопів Mac очікується у наступному році – за запевненням мережевих інформаторів, компанія працює над оновленим iMac і повністю новим Mac Pro. Розмір корпусу останнього, як очікується, буде приблизно вдвічі менший, ніж в актуальної моделі. Системному блоку приписують 12-ядерний процесор, схожий по архітектурі з мобільним A14 Bionic, але має більшу продуктивність.
Презентація новинок Apple відбудеться через тиждень, 10 листопада. З чуток, під час заходу компанія представить й інші продукти: повнорозмірні навушники AirPods Studio, "маячки" AirTag, а також нову приставку Apple TV.
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