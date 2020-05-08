Камера Xiaomi Mi10 Pro пройшла тестування на Евересті: яскраві фото

Смартфон Xiaomi Mi10 Pro неодноразово ставав героєм оглядів і навіть побував у космосі. Нове випробування апарату виявилося дещо "приземленим" – можливості об'єктивів його основної камери перевірили на горі Еверест.

Команда китайських геодезистів протестувала флагманський гаджет на висоті понад 5200 метрів, а результати незвичайної фотосесії вже з'явилися в мережі.

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Учасники експедиції зробили безліч фотографій на камеру смартфона, експериментуючи з різними можливостями пристрою, включаючи використання телеоб'єктива. Частиною знімків геодезисти поділилися в соціальній мережі Weibo:

Нагадаємо, основна камера Xiaomi Mi10 Pro має чотири датчики: основний на 108 Мп з сенсором Samsung ISOCELL Bright HMX, 12-мегапіксельний з короткофокусним телеоб'єктивом, датчик з роздільною здатністю 8 Мп і довгофокусним телеоб'єктивом, а також сенсор на 20 Мп з надширококутною оптикою. Камера може записувати відео з роздільною здатністю 8К, а також підтримує функцію 50-кратного цифрового зуму.

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