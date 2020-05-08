Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин День матері

Камера Xiaomi Mi10 Pro пройшла тестування на Евересті: яскраві фото

  • 18
Камери Xiaomi Mi10 Pro пройшли круту перевірку - фото 1
Камери Xiaomi Mi10 Pro пройшли круту перевірку

Смартфон Xiaomi Mi10 Pro неодноразово ставав героєм оглядів і навіть побував у космосі. Нове випробування апарату виявилося дещо "приземленим" – можливості об'єктивів його основної камери перевірили на горі Еверест.

Команда китайських геодезистів протестувала флагманський гаджет на висоті понад 5200 метрів, а результати незвичайної фотосесії вже з'явилися в мережі.

Дивіться також: AnTuTu оновила рейтинг флагманських Android-смартфонів: хто набрав найбільше балів

Учасники експедиції зробили безліч фотографій на камеру смартфона, експериментуючи з різними можливостями пристрою, включаючи використання телеоб'єктива. Частиною знімків геодезисти поділилися в соціальній мережі Weibo:

Камера Xiaomi Mi10 Pro пройшла тестування на Евересті: яскраві фото - фото 402899

Камера Xiaomi Mi10 Pro пройшла тестування на Евересті: яскраві фото - фото 402900

Камера Xiaomi Mi10 Pro пройшла тестування на Евересті: яскраві фото - фото 402901

Камера Xiaomi Mi10 Pro пройшла тестування на Евересті: яскраві фото - фото 402902

Камера Xiaomi Mi10 Pro пройшла тестування на Евересті: яскраві фото - фото 402903

Камера Xiaomi Mi10 Pro пройшла тестування на Евересті: яскраві фото - фото 402904

Камера Xiaomi Mi10 Pro пройшла тестування на Евересті: яскраві фото - фото 402905

Камера Xiaomi Mi10 Pro пройшла тестування на Евересті: яскраві фото - фото 402906

Камера Xiaomi Mi10 Pro пройшла тестування на Евересті: яскраві фото - фото 402907

Нагадаємо, основна камера Xiaomi Mi10 Pro має чотири датчики: основний на 108 Мп з сенсором Samsung ISOCELL Bright HMX, 12-мегапіксельний з короткофокусним телеоб'єктивом, датчик з роздільною здатністю 8 Мп і довгофокусним телеоб'єктивом, а також сенсор на 20 Мп з надширококутною оптикою. Камера може записувати відео з роздільною здатністю 8К, а також підтримує функцію 50-кратного цифрового зуму.

Читайте також: Новий iPhone SE порівняли з iPhone 11 Pro Max: хто розбився першим?

powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Нові захопливі серіали від Netflix, які стали хітами весни 2020
  • 05 травня, 19:30
  • 339
Як змінилася звабливий ангел Victoria's Secret Шанель Іман: фото 18+
  • Вчора, 18:21
  • 489
Walkman і PlayStation: якими були найлегендарніші гаджети компанії Sony
  • Вчора, 16:14
  • 205
Загрузка...
Новини