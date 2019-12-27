Топ-модель по-українськи 3 сезон 18 випуск: дивитись онлайн ФІНАЛ шоу

3 сезон шоу Топ-модель по-українськи завершився. 27 грудня на Новому каналі вийшов фінальний 18 випуск, у якому глядачі дізнались ім'я переможниці проєкту. Дивіться онлайн, як же завершився проєкт!

Як ви знаєте, минулого тижня ніхто з учасниць не покинув проєкт, тож у фінал шоу Топ-модель по-українськи 3 пробились три красуні: Наталя Масловська, Катерина Куліченко та Мальвіна Чукля. Боротьба між дівчатами за перемогу розгорілась не на жарт.

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У фінальному випуску красуні переїжджають у зіркове помешкання. Та вже в аеропорті на трьох моделей чекатиме перший сюрприз від експертів – ключі від їхньої нової квартири. Однак, приїхавши до вказаного помешкання, дівчата втратять мову: у квартирі повсюди висітимуть фотографії колишніх переможниць проєкту, а також їхні особисті речі.

Катерина Куліченко

Що це все означає? Експерти пояснюють: щоб надихнути Катю, Мальвіну та Наташу на останній ривок, гуру моделінгу навмисне поселили їх до квартири, де проживали попередні учасниці.

Наталя Масловська

Соня Плакидюк і Володимир Демчинський повідомлять манекенницям погану новину: під час трьох фінальних випробувань кожна може покинути проєкт! Оскільки експерти так і не змогли обрати двох найкращих учасниць, за крок до фінального дефіле хтось із них точно покине шоу.

Мальвіна Чукля

І першим завданням 18 випуску програми "Топ-модель по-українськи" 3 сезон стане фотосесія в мексиканському стилі, на якій дівчата працюватимуть усі разом. Випробування перетвориться на свято на честь Santa Muerte – культового персонажа Мексики, де моделі приноситимуть жертви Святій Смерті та розбиватимуть піньяту!

Дивитися онлайн Топ-модель по-українськи 3 сезон 18 випуск 27-12-2019

Далі Алла Костромічова та Сергій Нікітюк разом із режисером Альоною Звірик приведуть моделей до лісу, щоб зняти фінальне fashion-відео 3 сезону. Саме воно стане заставкою на вирішальному дефіле! Однак на ньому ми побачимо тільки двох моделей. Ідея фінальної зйомки – показати весь складний шлях до модельного ідеалу. Трьом дівчатам потрібно по-акторськи та з усіма деталями зіграти своє життя в проєкті. І головне: робитимуть вони це не самі, а в парі з Аллою Костромічовою!

Дізнайтеся, хто стане переможницею та отримає грошовий приз, контракт із модельним агентством "KModels" та обкладинку глянцевого журналу Pink!

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