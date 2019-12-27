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НОВЕНЬКА 17, 18, 19, 20 серія: дивитись онлайн фінал захопливого серіалу
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Український серіал "Новенька" завершився. Заключні серії 1 сезону мелодрами вийшли 27 грудня на Новому каналі. Дивіться онлайн фінал і дізнайтесь, як закінчилася історія Віри та Роми!
За сюжетом серіалу "Новенька", 16-річна Віра Корбут із простої сім'ї на вимогу слідчих переходить в елітну приватну школу Vivat. Потрапивши до "мажорів", школярка опиняється у центрі інтриг і лихих підступів. Водночас Віра закохується у найпопулярнішого хлопця школи Рому Журавського, а той несподівано для однокласників відповідає їй взаємністю.
Це цікаво: Попередні епізоди серіалу "Новенька"
Головних героїв об'єднає любов до музики, але їхньому щастю стають на заваді складні перепони. Дивіться, чим же закінчилася молодіжна мелодрама!
17 серія
Виявляється, що директор Vivat'у знав, хто така Віра Остапчук ще задовго до того, як вона перевелася у його школу. Чоловік був впевнений, що дівчина піде на все, аби захистити свою родину, тому і скористався цим.
Дивитися онлайн серіал "Новенька" 17 серія від 27-12-2019
Також ми бачимо життєву історію Орести. Раніше вона служила в спецназі, але, отримавши бойову травму, залишила військовий підрозділ. Після цього Ореста пішла працювати особистим охоронцем бізнесмена. Але одного разу її керівник перейшов усі межі дозволеного, за що Ореста побила свого начальника до півсмерті. Він переслідує її і досі.
18 серія
Віра нарешті розібралася зі своїми думками, тому вирішила розповісти Ромі, хто вона насправді. Хлопець шокований зізнанням коханої, адже дізнається, що весь цей час дівчина співпрацювала з поліцією та шпигувала за ним.
Дивитися онлайн 1 сезон 18 серія серіалу "Новенька"
Ілона та Ігор Журавські вирішили помирилися і знову бути разом, але Рома не дуже зрадів сімейній ідилії батьків. Хлопцю складно пробачити давні зради свого тата.
19 серія
Анатолій Іванович вирішив повідомити поліції, хто насправді займається розповсюдженням хайпу у школі. Директор затіяв власну гру, та слідчі не поспішають йому вірити.
Дивитись онлайн драму "Новенька" 19 серія від 27 грудня
Свят приходить до Роми, щоб підтримати друга та розповісти останні новини. Журавського шокує звістка про переїзд Дена та розвал "Банди". Хлопець не готовий займатися музикою лише самостійно.
20 серія. ФІНАЛ
Віра повернулася у стару школу, оскільки Vivat закрили для проведення слідчих дій. Правоохоронцям вдалося з'ясувати, що за виготовленням хайпу стояв Анатолій Іванович. Директор постійно намагався підставляти Журавського, щоб відвести підозри від себе та заплутати слідство.
Дивитись фінальну 20 серію "Новенької"
Тим часом Віра та "Банда" готуються до участі в талант-шоу. У групу замість Дена взяли нового бас-гітариста. Виступ гурту не залишився непоміченим, тож продюсер готовий запропонувати юним музикантам контракт!
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