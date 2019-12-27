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НОВЕНЬКА 17, 18, 19, 20 серія: дивитись онлайн фінал захопливого серіалу

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НОВЕНЬКА 17, 18, 19, 20 серія: дивитись онлайн фінал захопливого серіалу - фото 1

Український серіал "Новенька" завершився. Заключні серії 1 сезону мелодрами вийшли 27 грудня на Новому каналі. Дивіться онлайн фінал і дізнайтесь, як закінчилася історія Віри та Роми!

За сюжетом серіалу "Новенька", 16-річна Віра Корбут із простої сім'ї на вимогу слідчих переходить в елітну приватну школу Vivat. Потрапивши до "мажорів", школярка опиняється у центрі інтриг і лихих підступів. Водночас Віра закохується у найпопулярнішого хлопця школи Рому Журавського, а той несподівано для однокласників відповідає їй взаємністю.

Це цікаво: Попередні епізоди серіалу "Новенька"

Головних героїв об'єднає любов до музики, але їхньому щастю стають на заваді складні перепони. Дивіться, чим же закінчилася молодіжна мелодрама!

17 серія

Виявляється, що директор Vivat'у знав, хто така Віра Остапчук ще задовго до того, як вона перевелася у його школу. Чоловік був впевнений, що дівчина піде на все, аби захистити свою родину, тому і скористався цим.

Дивитися онлайн серіал "Новенька" 17 серія від 27-12-2019

Також ми бачимо життєву історію Орести. Раніше вона служила в спецназі, але, отримавши бойову травму, залишила військовий підрозділ. Після цього Ореста пішла працювати особистим охоронцем бізнесмена. Але одного разу її керівник перейшов усі межі дозволеного, за що Ореста побила свого начальника до півсмерті. Він переслідує її і досі.

Таємні стосунки Орести та Анатолія Івановича - фото 376632
Таємні стосунки Орести та Анатолія Івановича стають відомими

18 серія

Віра нарешті розібралася зі своїми думками, тому вирішила розповісти Ромі, хто вона насправді. Хлопець шокований зізнанням коханої, адже дізнається, що весь цей час дівчина співпрацювала з поліцією та шпигувала за ним.

Дивитися онлайн 1 сезон 18 серія серіалу "Новенька"

Ілона та Ігор Журавські вирішили помирилися і знову бути разом, але Рома не дуже зрадів сімейній ідилії батьків. Хлопцю складно пробачити давні зради свого тата.

Тим часом Ореста викрала сина директора - фото 376633
Тим часом Ореста викрала сина директора

19 серія

Анатолій Іванович вирішив повідомити поліції, хто насправді займається розповсюдженням хайпу у школі. Директор затіяв власну гру, та слідчі не поспішають йому вірити.

Дивитись онлайн драму "Новенька" 19 серія від 27 грудня

Свят приходить до Роми, щоб підтримати друга та розповісти останні новини. Журавського шокує звістка про переїзд Дена та розвал "Банди". Хлопець не готовий займатися музикою лише самостійно.

Кривава помста Психа - фото 376635
Кривава помста Психа

20 серія. ФІНАЛ

Віра повернулася у стару школу, оскільки Vivat закрили для проведення слідчих дій. Правоохоронцям вдалося з'ясувати, що за виготовленням хайпу стояв Анатолій Іванович. Директор постійно намагався підставляти Журавського, щоб відвести підозри від себе та заплутати слідство.

Дивитись фінальну 20 серію "Новенької"

Тим часом Віра та "Банда" готуються до участі в талант-шоу. У групу замість Дена взяли нового бас-гітариста. Виступ гурту не залишився непоміченим, тож продюсер готовий запропонувати юним музикантам контракт!

Продюсер запропонував співпрацю Банді - фото 376636
Продюсер запропонував співпрацю Банді

Дивіться також: Кінокритики назвали найкращий серіал 2019 року

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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