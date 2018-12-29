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Топ-модель по-українськи 2: відомий член журі вирішив покинути шоу

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Журі шоу Топ-модель по-українськи 2 - фото 1
Журі шоу Топ-модель по-українськи 2 / topsmodel

Популярний член журі українського ток-шоу "Топ-модель по-українськи" вирішив покинути проект. Дізнайтеся причину.

Так, один із четвірки членів журі відомого реаліті-шоу про моду "Топ-модель по-українськи" Костянтин Боровський на своїй сторінці в Instagram висловив своє невдоволення щодо шоу та поведінки учасників.

До слова: Переможець Топ-модель по-українськи 2 – Яна Кутішевська: біографія і фото

"Було круто, але на цьому етапі я виходжу з гри. Спочатку я йшов на реаліті про моду, але якимось невідомим мені чином опинився в скандальному телешоу, де вітається вульгарність і клоунада, а перемагає не той, хто яскравіший на подіумі, а хто голосніше матюкається. В результаті мої фаворити і моя думка стали все частіше не збігатися з ефірної версією", – йдеться в повідомленні.

Примітно, що користувачі мережі цю новину сприйняли з сумом і водночас підтримали Костю з його рішенням.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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