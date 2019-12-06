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Топ-модель по-українськи 15 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу

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хто покинув шоу Топ-модель по-українськи 15 випуск - фото 1
хто покинув шоу Топ-модель по-українськи 15 випуск

6 грудня вийшов 15 випуск улюбленого шоу молоді – Топмодель по-українськи. Глядачі вже можуть подивитися повний епізод та дізнатися, хто покинув шоу за два кроки до фіналу.

У 15 випуску 3 сезону шоу Топмодель по-українськи учасниці вирушили закордон! Разом з експертами вони вирушили до сонячної Туреччини.

І ще: Х-фактор 10 – хто покинув шоу у першому прямому ефірі

Проте дівчата приїхали не відпочивати, а змагатися за проходження до наступного етапу, який ще ближчий до фіналу! Запекла модельна боротьба продовжується вже у країні Близького Сходу!

Тиждень почався з поганого настрою та зіпсутого першого враження. Морський курорт запам'ятається дівчатам тим, що Катя Чечеленко випросила собі персональний номер. Чи не розпочала вона передфінальну війну з конкурентками занадто рано?

Топ-модель по-українськи 15 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу - фото 372625
Завдання від суддів перевірять дівчат на міцність!
Алла Костромічева та Володимир Демчинський підготували моделям випробування під водою. Синхронно дефілювати не так вже і легко, а під водою ще складніше. Це стане найважчим завданням за сезон. А Мальвіна, яка панічно боїться води, буде на межі нервового зриву. Чи погодиться дівчина на участь у випробуванні?

Дивитися онлайн Топмодель по-українськи 3 сезон 15 випуск 6-12-2019

Сергій Нікітюк запросив моделей у місто Памуккале. Це природне диво з мінеральними басейнами. Дівчатам потрібно буде позувати для реклами курорту в білосніжних шубах. Нюанс – це все відбувається під палючим сонцем.

Топ-модель по-українськи 15 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу - фото 372624
Від Соні Плакидюк – сюрприз в Каппадокії. Учасниці візьмуть участь у казковій фотосесії на повітряній кулі. Проте для декого вона стане останньою...
Топ-модель по-українськи 15 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу - фото 372623
Хто ж покинув проєкт? Дивись у новому випуску шоу Топмодель по-українськи та дізнайся усі подробиці.

До теми: Ксенія Мішина – переможниця шоу Танці з зірками: біографія і фото красуні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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