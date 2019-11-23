Топ місць по всьому світу, які треба відвідати кожному мандрівникові

Американське видання Time опублікувало список 100 найбільш вражаючих місць на планеті. Всім туристам обов'язково рекомендуємо відвідати ці місця.

У першу категорію увійшло 37 місць для відвідування, у другу – 44 місця для відпочинку, а в третю – 19 місць для гурманів.

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До найцікавіших місць увійшли:

Геотермальні джерела Geosea (Хусавік, Ісландія);

Парк Adventure Camp (Данія);

Музей цифрового мистецтва (Токіо, Японія);

Тематичний парк Star Wars: Galaxy’s Edge в Діснейленді (Анахайм, Каліфорнія);

Музей SFER IK (Тулум, Мексика);

Міжнародний заповідник темного неба Мата Ки Ті Ранги (острів Піткерн);

Музей африканських цивілізацій (Дакар, Сенегал);

Центральна бібліотека (Калгарі, Канада);

Національний центр мистецтв Гаосюн (Гаосюн, Тайвань);

Музей і парк скульптур Чильида-Льоку (Ернані, Іспанія).

Геотермальні джерела Geosea

Серед готелів обрали наступні:

Шість відчуттів Бутану в Бутані;

AutoCamp в Йосеміті, Каліфорнія;

Kachi Lodge в Уюні Солт Флетс, Болівія;

Сакромонте в Мальдонадо, Уругвай;

The Other Place в Гуйлінь, Китай.

Серед найкращих місць для гурманів виявилися Under in Lindesnes в Норвегії, Indigo в Х'юстоні в США, Hiakai в Веллінгтоні в Новій Зеландії та інші.

Under in Lindesnes

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