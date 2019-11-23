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Топ місць по всьому світу, які треба відвідати кожному мандрівникові
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Американське видання Time опублікувало список 100 найбільш вражаючих місць на планеті. Всім туристам обов'язково рекомендуємо відвідати ці місця.
У першу категорію увійшло 37 місць для відвідування, у другу – 44 місця для відпочинку, а в третю – 19 місць для гурманів.
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До найцікавіших місць увійшли:
- Геотермальні джерела Geosea (Хусавік, Ісландія);
- Парк Adventure Camp (Данія);
- Музей цифрового мистецтва (Токіо, Японія);
- Тематичний парк Star Wars: Galaxy’s Edge в Діснейленді (Анахайм, Каліфорнія);
- Музей SFER IK (Тулум, Мексика);
- Міжнародний заповідник темного неба Мата Ки Ті Ранги (острів Піткерн);
- Музей африканських цивілізацій (Дакар, Сенегал);
- Центральна бібліотека (Калгарі, Канада);
- Національний центр мистецтв Гаосюн (Гаосюн, Тайвань);
- Музей і парк скульптур Чильида-Льоку (Ернані, Іспанія).
Геотермальні джерела Geosea
Серед готелів обрали наступні:
- Шість відчуттів Бутану в Бутані;
- AutoCamp в Йосеміті, Каліфорнія;
- Kachi Lodge в Уюні Солт Флетс, Болівія;
- Сакромонте в Мальдонадо, Уругвай;
- The Other Place в Гуйлінь, Китай.
Серед найкращих місць для гурманів виявилися Under in Lindesnes в Норвегії, Indigo в Х'юстоні в США, Hiakai в Веллінгтоні в Новій Зеландії та інші.
Under in Lindesnes
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Джерело: hiconsumption
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