Топ-менеджер OnePlus розповів про фішки OxygenOS, а також компактні смартфони компанії

OnePlus уже випустила для деяких своїх смартфонів Android 11 і OxygenOS 11 відповідно. Разом з оновленим інтерфейсом користувачі отримали низку нових функцій на зразок перероблених додатків для спрощення використання однією рукою.

Портал XDA взяв інтерв'ю у представника компанії, щоб з'ясувати нюанси розробки прошивки.

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Після анонсу OxygenOS 11 багато висловилися про сильну схожість інтерфейсу з One UI 2.0 від Samsung. Як сказав Сем Твіст, старший команди з розробки OxygenOS, вони були готові до такого порівняння.

"З OxygenOS 11 ми вирішили продовжити робити те, що робили з моменту створення інтерфейсу у 2015 році. Мова йде про створення швидкого, легкого, налаштовуваного, але при цьому простого призначеного для користувача інтерфейсу й операційної системи. У OxygenOS 11 мова йде більше про інтелектуальні й інтуїтивно зрозумілі функції, про які користувачі наших форумів і представники ЗМІ давно просили", – зазначив представник OnePlus.

При створенні OxygenOS 11 розробники використовували антропометричні дані, щоб зрозуміти, як можна зробити систему максимально зручною для людини. Вони визначили, куди можна дотягнутися великим пальцем під час використання пристрою. За словами Сема Твіста, близько 65% екрану перебуває у межах досяжності, тому саме у цій області і потрібно зосередити всі інтерактивні елементи, залишаючи решту дисплея тільки для відображення контенту.

Співробітники XDA помітили, що нова філософія дизайну OxygenOS 11 поширюється тільки на головну сторінку додатків, тоді як після переходу в будь-яке меню знову доводиться тягнутися до верхньої частини екрану. Представник компанії погодився, що така проблема є, уточнивши, що інтерфейс все ще перебуває у стадії тестування. Він також додав, що компанія вирішила не робити окремий режим управління однією рукою, який зменшує і зміщує інтерфейс у кут, щоб не обмежувати кількість відображуваного контенту.

На питання про те, чому компанія просто не зробить компактний смартфон, яким було б зручно користуватися однією рукою, глава розробки OxygenOS відповів, що великий екран дає низку переваг. Тому інтерфейс повинен адаптуватися, щоб користувач отримував одночасно і велику діагональ, і зручність його використання.

Під час інтерв'ю також підняли питання шрифтів, позиціонування OxygenOS, роботи системи з додатками, оновленого режиму Always On Display і інші моменти.

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