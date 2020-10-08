На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Топ-менеджер OnePlus розповів про фішки OxygenOS, а також компактні смартфони компанії
-
- 14
OnePlus уже випустила для деяких своїх смартфонів Android 11 і OxygenOS 11 відповідно. Разом з оновленим інтерфейсом користувачі отримали низку нових функцій на зразок перероблених додатків для спрощення використання однією рукою.
Портал XDA взяв інтерв'ю у представника компанії, щоб з'ясувати нюанси розробки прошивки.
Це цікаво: Нічний режим камери OnePlus 8T показали у дії: фото
Після анонсу OxygenOS 11 багато висловилися про сильну схожість інтерфейсу з One UI 2.0 від Samsung. Як сказав Сем Твіст, старший команди з розробки OxygenOS, вони були готові до такого порівняння.
"З OxygenOS 11 ми вирішили продовжити робити те, що робили з моменту створення інтерфейсу у 2015 році. Мова йде про створення швидкого, легкого, налаштовуваного, але при цьому простого призначеного для користувача інтерфейсу й операційної системи. У OxygenOS 11 мова йде більше про інтелектуальні й інтуїтивно зрозумілі функції, про які користувачі наших форумів і представники ЗМІ давно просили", – зазначив представник OnePlus.
При створенні OxygenOS 11 розробники використовували антропометричні дані, щоб зрозуміти, як можна зробити систему максимально зручною для людини. Вони визначили, куди можна дотягнутися великим пальцем під час використання пристрою. За словами Сема Твіста, близько 65% екрану перебуває у межах досяжності, тому саме у цій області і потрібно зосередити всі інтерактивні елементи, залишаючи решту дисплея тільки для відображення контенту.
Співробітники XDA помітили, що нова філософія дизайну OxygenOS 11 поширюється тільки на головну сторінку додатків, тоді як після переходу в будь-яке меню знову доводиться тягнутися до верхньої частини екрану. Представник компанії погодився, що така проблема є, уточнивши, що інтерфейс все ще перебуває у стадії тестування. Він також додав, що компанія вирішила не робити окремий режим управління однією рукою, який зменшує і зміщує інтерфейс у кут, щоб не обмежувати кількість відображуваного контенту.
На питання про те, чому компанія просто не зробить компактний смартфон, яким було б зручно користуватися однією рукою, глава розробки OxygenOS відповів, що великий екран дає низку переваг. Тому інтерфейс повинен адаптуватися, щоб користувач отримував одночасно і велику діагональ, і зручність його використання.
Під час інтерв'ю також підняли питання шрифтів, позиціонування OxygenOS, роботи системи з додатками, оновленого режиму Always On Display і інші моменти.
Читайте також: Apple оголосила дату презентації нових iPhone 12
-
21:52У Sony розібрали консоль PlayStation 5: що ховається всередині?
-
21:27Кіт з відрубаною лапою: користувачів мережі спантеличила нова оптична ілюзія
-
21:059 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:54Дивіться трейлер фільму Мінамата, в якому Джонні Депп грає фотографа видання Life
-
20:36Реальні тести показали справжню автономність Polestar 2: вона не вражає
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
20:20Колишня працівниця KFC стала популярною інтим-моделлю (18+)
-
19:52З будинку Кріштіану Роналду вкрали футболку за 200 євро
-
19:42Полювання на Санту: дивіться трейлер чорної комедії з Мелом Гібсоном про найманого вбивцю
-
19:24Три знаки Зодіаку, яким завжди щастить у грошах
-
19:14Маколей Калкін "здер" шкіру з Кевіна МакКалістера, щоб нагадати про коронавірус
-
18:55Як доглядати за взуттям у дощову погоду: три головні правила
-
18:42Топ-менеджер OnePlus розповів про фішки OxygenOS, а також компактні смартфони компанії
-
18:24Названий продукт, який руйнує вщент поганий холестерин
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:14Audi представила прототип потужного E-Tron GT: ефектні фото
-
18:05Гороскоп на 9 жовтня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:50Вчені розвіяли міф про негативний вплив масок на здоров'я
-
17:42NASA перетворило фото космосу на мелодії
-
17:32Подивіться, як розвалюється болід під час дрег-заїзду: моторошне відео
-
17:20Кеті Перрі вразила фігурою через півтора місяця після пологів
-
17:16Простий тест: виберіть осінній букет і отримайте пророцтво на тиждень
-
16:51Простий рецепт морквяних маффінів з фото
-
16:41Учені назвали ознаку, яка свідчить про те, що чоловік може зраджувати
-
16:2118-річна дочка Кейт Мосс вперше вийшла на подіум: відео
-
20:20Колишня працівниця KFC стала популярною інтим-моделлю (18+)
-
17:16Простий тест: виберіть осінній букет і отримайте пророцтво на тиждень
-
14:30Найкрутіші дизайни інтер'єрів, які змушують затримати погляд
-
12:20Чаклуни в ательє та інші капосні історії: 5 нових книг, які розважать у сімейному колі
-
09:21Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 8 жовтня
-
07:14Лікарі розповіли, чому чоловікам варто звернути увагу на довжину своїх пальців
- 07 жовтня
-
21:47ФРАНЦІЯ ▶ УКРАЇНА онлайн трансляція: дивитись товариський матч
-
19:30Найгарячіші фото тижня від моделей, які не соромляться роздягатись (18+)
-
17:31ТОП-7 простих лайфхаків для дому з TikTok (відео)
-
15:30Простий психологічний тест: те, як ви сидите, розповість про характер (фото)
-
12:15День листоноші: Вгадай, з якого фільму цей поштар
-
09:19Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 7 жовтня
- 06 жовтня
-
20:30Секс з веганами кращий: зірка Playboy розповіла про ідеальні інтимні стосунки
-
17:15Простий тест на особистість: виберіть дім своєї мрії
-
14:16Тіна Кароль з Індії та Монатік з Бразилії: як виглядали б українські зірки в інших країнах
-
11:15Вже не гидке каченя: трансформації людей, які вражають
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 6 жовтня
- 05 жовтня
-
20:50Популярна порнозірка Лана Роудс здивувала своєю історією (18+)
-
17:30Коли переборщив з фотошопом: епічні фото, які змусять сміятись до сліз
-
14:15Як розмовляти про гроші у стосунках: 5 важливих питань
-
11:17Простий психологічний тест: виберіть пару і дізнайтесь про своє майбутнє
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 5 жовтня
-
08:24Танці з зірками 2020: хто покинув шоу у шостому випуску (відео)
-
07:18Погода в Україні 5 жовтня: точний прогноз на понеділок
- 04 жовтня
-
21:45Дівчина тижня: спокуслива Аліса Шмідт, яка є найсексуальнішою спортсменкою планети (18+)