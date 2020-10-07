Нічний режим камери OnePlus 8T показали у дії: фото

Чим ближче презентація OnePlus 8T, тим частіше виробник викладає у мережу інформацію про майбутню новинку. Днями вендор розповів про особливості фронтальної камери пристрою, а потім представив на загальний огляд цілу низку шпалер для смартфона.

Тепер же в офіційному Twitter-блозі компанії з'явилася фотографія, знята на камеру гаджета з застосуванням нічного режиму Nightscape.

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Опубліковане OnePlus зображення демонструє роботу 48-мегапіксельної основної камери смартфона в умовах поганого освітлення. Починаючи з шостої версії флагмани OnePlus отримують функцію Nightscape, яка активує режим HDR у нічних сценах, а також скорочує час постобробки зображення до двох секунд.

За наявною інформацією, OnePlus 8T отримає процесор Snapdragon 865, плоский AMOLED-дисплей з частотою оновлення 120 Гц і вирізом для селфі-модуля. Новинка отримає акумулятор на 4500 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 65 Вт. Працювати смартфон буде під управлінням фірмової прошивки OxygenOS 11 на базі Android 11.

Презентація OnePlus 8T відбудеться вже через тиждень, 14 жовтня. Вартість смартфона виробником поки не оголошена.

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