Топ Ґан: Меверік: дивіться довгоочікуваний трейлер фільму з Томом Крузом

У мережі з'явився український трейлер фільму з Томом Крузом "Топ Ґан: Меверік". Це довгоочікуване продовження фільму 1986 року "Найкращий стрілець".

Відомо, що 18 травня під час Каннського кінофестивалю Том Круз отримав почесну нагороду. Про це оголосив перед показом фільму президент Канн П'єр Лескюр.

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Прем'єра фільму запланована на 2 червня 2022 року.

"Топ Ґан: Меверік" – це продовження історії про Піта Мітчела на прізвисько "Меверік". Події фільму відбуваються через 36 років після попереднього фільму. Легендарного пілота Пітера Мітчела запрошують попрацювати новим льотним інструктором. На нього чекають неймовірні випробування.

Дивіться трейлер фільму "Топ Ґан: Меверік":

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