Три детективних серіали з родзинкою

Детективні серіали – чудова можливість провести час з користю для розуму, розв'язуючи складні загадки методом дедукції. Зібрали для вас три яскравих серіали!

Кімната

Яго Коста був найкращим слідчим у своєму відділі, поки не отримав солідний термін за вбивство підозрюваного на допиті... Багато його колег вважають, що суд не до кінця розібрався в мотивах Кости і взагалі, слідство було проведено не найкращим чином.

Правосуддя

Серіал поставлений за мотивами скандального процесу над футболістом О. Джей Сімпсоном. Чорношкіра кінозірка постала перед судом за звинуваченням у вбивстві колишньої дружини. Звинувачення підтримувала непохитний і принциповий прокурор Майя Тревіс. Але справа розсипалася. Адвокат зумів зіграти на расових забобонах і Джонсона звільнили.

Міст

Один з найкращих серіалів сучасності. Він настільки гарний, що Франція, Англія, США і Росія створили свої версії серіалу. Але переплюнути оригінал не вдалося нікому. Протягом кожного сезону два напарники (шведка Сага і данець Мартін) розслідують цікаву кримінальну загадку.

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