Трійка найкращих серіалів з усього світу

Обрали кілька найцікавіших серіалів з усього світу. Спойлер: у цих картинах не говорять англійською.

Паперовий будинок

Оригінальний задум у цьому серіалі виправданий чудовим виконанням. Його герої провертають наймасштабніше пограбування банку в Іспанії, але, як це часто буває, впоратися з цим їм заважають їхні таргани у голові. Творцям шоу вдається знаходити баланс між погонями і перестрілками й розкриттям персонажів, створюючи, можливо, найсимпатичнішу купку бандитів в історії цього жанру.

3%

У Бразильському серіалі-антиутопії світ розділений на надбагатих жителів острова Офшор і бідуючу більшість. Потрапити на райський острів може будь-хто у віці 20 років, але для цього йому доведеться пройти серію смертельно небезпечних тестів. Випробування пройдуть лише 3% учасників. Всім, хто захлинаючись дивився кожен фільм франшизи Голодні ігри, це шоу обов'язково до перегляду. Тим більше, що зняв його оператор культового Міста Бога Сезар Шарлоні.

Вавилон-Берлін

Комуністи, джазмени, вірменські гангстери і порноактриси: дофашистський Берлін 1920-х був строкатою круговертю радощів і пороків. Найбільш високобюджетне німецьке шоу взяло на себе нелегку задачу показати, як німецьке суспільство жило останні десять років до його трагічного перетворення. Результат захоплює й лякає.

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