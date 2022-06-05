Сорочку, у якій Зеленський був на День вишиванки, продали на аукціоні за велику суму

Вишиванку, у якій президент України Володимир Зеленський був 19 травня у День вишиванки, продали на благодійному аукціоні. Читайте далі та дізнайтеся деталі!

У виданні Голос Америки повідомили, що вишиванку Володимира Зеленського продали на благодійному аукціоні за 100 000 доларів. Покупець цього лоту – американська юридична компанія Asters USA.

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Третього червня в Українському Домі у Вашингтоні, під час презентації програми United 24, відбувся благодійний аукціон.

Окрім вишиванки Зеленського, на аукціоні також продали:

футболки з підписами футболістів Артема Довбика та Андрія Ярмоленка, в яких вони змагалися проти збірної Шотландії

Кухоль у вигляді півника, схожий на той, що вцілів у Бородянці

прапор України з підписом президента Зеленського

вино яке вціліло у сховищах під час обстрілів російськими окупантами

поштові марки з цитатою українських військових на острові Зміїний

та інші лоти

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