ТОП 8 ютуб-каналів для дітей українською

Перша леді України Олена Зеленська опублікувала список каналів, які публікують україномовний контент для дітей різного віку. Збережіть собі цей перелік!

У повідомленні зазначено, що український контент для дітей сьогодні має особливе значення.

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"Коли через війну малюки та наші діти вирвані зі звичайного життя, мультики, казки та пісні українською дарують їм шматочок звичного та мирного життя. А батькам дають можливість зайняти своїх дітей", – розповідає Олена Зеленська та поширює перелік каналів, які популярні зараз на YouTube.

Цікава наука

Це канал для допитливих діток старшого віку, які цікавляться довколишнім світом та експериментами.

Книга-мандрівка Україна

Це короткі мультфільми, які доповнюються друковану версію "Книги-мандрівки. Україна". Герої анімацій – всесвітньо відомі українці, які, на жаль, не завжди знані в Україні.

Hey kids

Це канал дитячих пісень, які можуть розрадити вашу малечу.

Телекомпанія Малятко ТВ

Цей канал публікує мультики та контент, який зацікавить кожного.

Телеканал Плюс Плюс

На цьому каналі ваші малюки можуть дивитися гарні мультфільми.

Каю український

Канал присвячений пригодам хлопчика Каю.

Казкарик

На каналі публікують казки у форматі аудіо.

Казки українською

Казок забагато не буває, тож зверніть увагу ще й на цей канал.

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