Джейсон Стетхем зіграє в новому трилері Гая Річі

Джейсон Стетхем і Гай Річі вчетверте об'єднають зусилля на одному знімальному майданчику. Мова йде про англомовну версію французького фільму "Інкасатор", в якому зіграв Жан Дюжарден.

Студія Miramax придбала права на проєкт Інкасатор у компанії Studiocanal. Сюжет стрічки будується навколо інкасатора, відповідального за переміщення сотень мільйонів доларів Лос-Анджелесом щотижня. В оригінальній стрічці дія відбувалася в кількох періодах часу, а події представлені з точок зору різних персонажів.

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"Я з нетерпінням чекаю можливості втілити цю історію в життя і знову попрацювати з Джейсоном, поки він ще дає раду своїм колінам", – йдеться в заяві Гая Річі. Дивіться трейлер французького фільму "Інкасатор":

Нагадаємо, що Стетхем знімався у режисера в фільмах "Великий куш", "Карти, гроші, два стволи" і "Револьвер". У 2019 актор зіграв у бойовику "Форсаж: Хоббс і Шоу", який зібрав у прокаті більше 750 мільйонів доларів. Що стосується Річі, то в цьому ж році вийшов найуспішніший кінопроєкт в його кар'єрі: казка "Аладдін", фінальні касові збори якої перевищили один мільярд доларів.

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