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ТОП-7 простих лайфхаків для дому з TikTok (відео)

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Лайфхаки з TikTok на всі випадки життя - фото 1
Лайфхаки з TikTok на всі випадки життя

У додатку TikTok можна знайти не лише чимало танцювальних та кумедних роликів, а й корисні лайфхаки. Зібрали найлегші та найкращі поради для дому у відео, які точно зможе повторити кожен.

Платформа TikTok також має тег під назвою lifehacks з 13 мільярдами переглядів. Тому, якщо ви досі не надто серйозно сприймали цей додаток, пора замислитись, адже тут є не лише епічні ролики від дітей. Тому склали добірку справді корисних ідей для покращення побуту, які не займають чимало часу, не потребують серйозних зусиль і дійсно працюють.

І ще: Як не дати спеціям злипнутися: лайфхак від австралійського кухаря

Ідеальна підставка для мила

  • Потрібно: губка, мило, фломастер, канцелярський ніж
  • Що робити: просто вирізати на губці місце для мила і насолоджуватись чистотою рук і умивальника
@diy_ok

Soap dishSubscribe YouTube channel – link in bio ##diy ##lifehacks

♬ Crush - Tessa Violet

Як правильно складати штани

  • Потрібно: штанці, ліжко і спритність рук
  • Що робити: просто розкласти джинси на ліжку та повторити схему складання
@xtassy

My life has changed ##forever ##lifehack ##lifehacks ##lifehacking ##nextepisode ##cool ##verymuchadequate

♬ The Next Episode(Erhu Ver.) - VA

Як легко помити контейнери для їжі

  • Потрібно: контейнери, які складно відмити, засіб для миття посуду, вода, шматочок паперового рушничка (паперова серветка)
  • Що робити: додати у контейнер трохи рідини для миття посуду, додати невелику кількість води і шматочок рушника; закрити контейнер кришкою та активно трусити ним 30-40 секунд; злити піну і промити чистою водою.
@adikempler

This hack has saved so many of my Tupperware friends. Try it!!!! ##fyp ##cookingvideos ##cookinghacks ##lifehacks ##hacks ##stainremover ##foryou ##foryoupage

♬ original sound - adikempler

Як швидко відчистити кран

  • Потрібно: зубна паста, ватний спонж
  • Що робити: нанести зубну пасту на кран та всі блискучі поверхні, добре потерти та залишити на хвилину для кращого ефекту; стерти пасту вологим спонжем.
@bodylikealexus

So shiny I see myself in it! Use toothpaste to shine yo sink. ##diy ##lifehacks ##tiktokpartner

♬ loose it (Jerry folk remix） - Oh Wonder

Як келихом відкрити шампанське

  • Потрібно: закорковане шампанське, келих для вина
  • Що робити: просто провести келихом вздовж горлечка пляшки
@thatpineapplegirl

Here’s a new tutorial on a bottle-opening trick that exudes class and excellence ##tutorial ##bottlecapchallenge ##diy ##lifehacks ##yearbook2020

♬ original sound - Emily Zeck

Як компактно скласти кофту з капюшоном

  • Потрібно: светр з капюшоном, будь-яка плоска поверхня
  • Що робити: просто повторити схему з відео
@life_hacks_21

##fyp ##folding ##foru ##hoodie ##lifehacks ##packing

♬ Freak by Doja Cat. On soundcloud - coen

Як швидко відчистити білу підошву на взутті

Потрібно: брудне взуття, склянка води, склянка оцту, засіб для миття посуду, зубна щітка, скотч, велика посудина для миття
Що робити: скотчем обклеїти взуття над підошвою; зубну щітку вмокнути у склянку з водою і з оцтом по черзі та потерти підошву; нанести невелику кількість засобу для миття посуду і знову добряче потерти; змити все водою, висушити та зняти клейку стрічку.

@andrea_sarn

How to clean Vans from ##shoecleaning ##vans ##beforeandafter ##fyp ##foryoupage ##foryou ##diy ##lifehacks ##keepingbusy ##springcleaning

♬ Savage Tiger King Edition - caleb jaxin

Читайте також: Прості лайхфаки, які продовжать життя одягу і взуття

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