ТОП-7 простих лайфхаків для дому з TikTok (відео)

У додатку TikTok можна знайти не лише чимало танцювальних та кумедних роликів, а й корисні лайфхаки. Зібрали найлегші та найкращі поради для дому у відео, які точно зможе повторити кожен.

Платформа TikTok також має тег під назвою lifehacks з 13 мільярдами переглядів. Тому, якщо ви досі не надто серйозно сприймали цей додаток, пора замислитись, адже тут є не лише епічні ролики від дітей. Тому склали добірку справді корисних ідей для покращення побуту, які не займають чимало часу, не потребують серйозних зусиль і дійсно працюють.

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Ідеальна підставка для мила

Потрібно: губка, мило, фломастер, канцелярський ніж

губка, мило, фломастер, канцелярський ніж Що робити: просто вирізати на губці місце для мила і насолоджуватись чистотою рук і умивальника

Як правильно складати штани

Потрібно: штанці, ліжко і спритність рук

штанці, ліжко і спритність рук Що робити: просто розкласти джинси на ліжку та повторити схему складання

Як легко помити контейнери для їжі

Потрібно: контейнери, які складно відмити, засіб для миття посуду, вода, шматочок паперового рушничка (паперова серветка)

контейнери, які складно відмити, засіб для миття посуду, вода, шматочок паперового рушничка (паперова серветка) Що робити: додати у контейнер трохи рідини для миття посуду, додати невелику кількість води і шматочок рушника; закрити контейнер кришкою та активно трусити ним 30-40 секунд; злити піну і промити чистою водою.

Як швидко відчистити кран

Потрібно: зубна паста, ватний спонж

зубна паста, ватний спонж Що робити: нанести зубну пасту на кран та всі блискучі поверхні, добре потерти та залишити на хвилину для кращого ефекту; стерти пасту вологим спонжем.

Як келихом відкрити шампанське

Потрібно: закорковане шампанське, келих для вина

закорковане шампанське, келих для вина Що робити: просто провести келихом вздовж горлечка пляшки

Як компактно скласти кофту з капюшоном

Потрібно: светр з капюшоном, будь-яка плоска поверхня

светр з капюшоном, будь-яка плоска поверхня Що робити: просто повторити схему з відео

Як швидко відчистити білу підошву на взутті

Потрібно: брудне взуття, склянка води, склянка оцту, засіб для миття посуду, зубна щітка, скотч, велика посудина для миття

Що робити: скотчем обклеїти взуття над підошвою; зубну щітку вмокнути у склянку з водою і з оцтом по черзі та потерти підошву; нанести невелику кількість засобу для миття посуду і знову добряче потерти; змити все водою, висушити та зняти клейку стрічку.

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