Чоловік 20 років щодня робив селфі: дивіться, як він змінився за цей час

Між цими фото різниця в 20 років

Фотограф Ноа Каліна опублікував 8-хвилинний ролик зі своїми селфі, які він робив щодня протягом 20 років! Відео містить 7263 фотографії, зняті з 11 січня 2000 року по 11 січня 2020-го. Дивіться на вражаючі зміни головного героя!

У ролику ми бачимо, як сильно за 20 років змінився сам Ноа та світ навколо нього. Видовище не надто веселе, але при цьому захопливе. Дехто в коментарях відзначає, що воно нагадує "Інтерстеллар".

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Обережно! Якщо ви схильні до епілептичних припадків, то ми не рекомендуємо вмикати відео, адже кадри змінюються вкрай швидко. Можете встановити повільніше відтворення:

А ось так виглядають колажі, які фотограф зробив з усіх селфі за останні 20 років: