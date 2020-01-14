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Чоловік 20 років щодня робив селфі: дивіться, як він змінився за цей час

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Між цими фото різниця в 20 років - фото 1
Між цими фото різниця в 20 років

Фотограф Ноа Каліна опублікував 8-хвилинний ролик зі своїми селфі, які він робив щодня протягом 20 років! Відео містить 7263 фотографії, зняті з 11 січня 2000 року по 11 січня 2020-го. Дивіться на вражаючі зміни головного героя!

У ролику ми бачимо, як сильно за 20 років змінився сам Ноа та світ навколо нього. Видовище не надто веселе, але при цьому захопливе. Дехто в коментарях відзначає, що воно нагадує "Інтерстеллар".

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Обережно! Якщо ви схильні до епілептичних припадків, то ми не рекомендуємо вмикати відео, адже кадри змінюються вкрай швидко. Можете встановити повільніше відтворення:

А ось так виглядають колажі, які фотограф зробив з усіх селфі за останні 20 років:

Чоловік 20 років щодня робив селфі: дивіться, як він змінився за цей час - фото 379691
Чоловік 20 років щодня робив селфі: дивіться, як він змінився за цей час - фото 379692
Чоловік 20 років щодня робив селфі: дивіться, як він змінився за цей час - фото 379693
Чоловік 20 років щодня робив селфі: дивіться, як він змінився за цей час - фото 379694
Чоловік 20 років щодня робив селфі: дивіться, як він змінився за цей час - фото 379695
Чоловік 20 років щодня робив селфі: дивіться, як він змінився за цей час - фото 379696
Чоловік 20 років щодня робив селфі: дивіться, як він змінився за цей час - фото 379697
Чоловік 20 років щодня робив селфі: дивіться, як він змінився за цей час - фото 379698
Чоловік 20 років щодня робив селфі: дивіться, як він змінився за цей час - фото 379699
Чоловік 20 років щодня робив селфі: дивіться, як він змінився за цей час - фото 379700

Ноа зазначив, що на цьому він не збирається зупинятися та через 10 років ми побачимо новий таймлапс його життя. Зараз фотографу 39 років.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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