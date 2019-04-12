5 сексуальних актрис, які оголялися в кіно (фото 18+)

У сучасному кінематографі практично не залишилося актрис, які не мали б можливості покрасуватися оголеним тілом перед камерою. Ось лише деякі з них.

Ось ті актриси, які не посоромилися показати себе перед камерою з мінімальною кількістю одягу, або і з повною його відсутністю.

Читайте також: Секс з допінгом: що вживають перед інтимом по всьому світу

Шерон Стоун, Основний інстинкт

Ця голлівудська актриса з самого початку кар'єри не соромилася перед камерою показувати свої груди, і не тільки. Більшість з нас пам'ятають її у фільмі "Основний інстинкт" (1992).

Кадр з фільму Основний інстинкт

Енн Хетеуей, Горбата гора

"Горбата гора" (2005) був першим досвідом актриси у такому відвертому образі. Решту відвертих сцен в цьому фільмі представникам чоловічої статі дивитися не рекомендуємо!

Кадр з фільму Горбата гора

Кадр з фільму Горбата гора

Дженніфер Коннеллі, Ігри з вогнем

У стрічці "Ігри з вогнем" (1990) глядачі можуть побачити неймовірні лінії фігури цієї чудової і талановитої актриси. Але фільм не зайшов великої популярності. Тому актриса вирішила пробивати грудьми, в прямому сенсі, дороги до інших проектів.

Дженніфер Коннеллі в фільмі Вигадане життя Ебботів

Шарліз Терон, Солодкий листопад

Як тут не згадати одного з найвідоміших секс-символів сучасності? Шарліз Терон точно не володіє сором'язливістю. Вона готова віддати себе цілком зйомкам, без хвилювань і зайвих запитань.

Солодкий листопад

Єва Грін, Місто гріхів 2: Жінка, заради якої варто вбивати

Якщо у титрах фільму ви бачите її ім'я, це означає, що з великої ймовірністю можна очікувати в стрічці оголені груди або відверту пастельну сцену.

Місто гріхів

Місто гріхів

І ще: Для дорослих: як виглядав перший український еротичний журнал Лель (18+)