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Ломаченко – Кролла Гра престолів

5 сексуальних актрис, які оголялися в кіно (фото 18+)

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Пікантна добірка кадрів з відомих фільмів - фото 1
Пікантна добірка кадрів з відомих фільмів / Спартак: Кров і пісок

У сучасному кінематографі практично не залишилося актрис, які не мали б можливості покрасуватися оголеним тілом перед камерою. Ось лише деякі з них.

Ось ті актриси, які не посоромилися показати себе перед камерою з мінімальною кількістю одягу, або і з повною його відсутністю.

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Шерон Стоун, Основний інстинкт

Ця голлівудська актриса з самого початку кар'єри не соромилася перед камерою показувати свої груди, і не тільки. Більшість з нас пам'ятають її у фільмі "Основний інстинкт" (1992).

Кадр з фільму Основний інстинкт - фото 320785
Кадр з фільму Основний інстинкт

Енн Хетеуей, Горбата гора

"Горбата гора" (2005) був першим досвідом актриси у такому відвертому образі. Решту відвертих сцен в цьому фільмі представникам чоловічої статі дивитися не рекомендуємо!

Кадр з фільму Горбата гора - фото 320787
Кадр з фільму Горбата гора
Кадр з фільму Горбата гора - фото 320786
Кадр з фільму Горбата гора

Дженніфер Коннеллі, Ігри з вогнем

У стрічці "Ігри з вогнем" (1990) глядачі можуть побачити неймовірні лінії фігури цієї чудової і талановитої актриси. Але фільм не зайшов великої популярності. Тому актриса вирішила пробивати грудьми, в прямому сенсі, дороги до інших проектів.

Дженніфер Коннеллі в фільмі Вигадане життя Ебботів - фото 320790
Дженніфер Коннеллі в фільмі Вигадане життя Ебботів

Шарліз Терон, Солодкий листопад

Як тут не згадати одного з найвідоміших секс-символів сучасності? Шарліз Терон точно не володіє сором'язливістю. Вона готова віддати себе цілком зйомкам, без хвилювань і зайвих запитань.

Солодкий листопад - фото 320791
Солодкий листопад

Єва Грін, Місто гріхів 2: Жінка, заради якої варто вбивати

Якщо у титрах фільму ви бачите її ім'я, це означає, що з великої ймовірністю можна очікувати в стрічці оголені груди або відверту пастельну сцену.

Місто гріхів - фото 320793
Місто гріхів
Місто гріхів - фото 320792
Місто гріхів

І ще: Для дорослих: як виглядав перший український еротичний журнал Лель (18+)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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