На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
ТОП 5 застарілих речей, які незабаром зникнуть з автомобілів
-
- 83
Дизайн автомобілів не стоїть на місці, як і технологічний прогрес. Щороку на ринок виходять моделі, у яких з'являються нові, але зникають деякі старі функції. Зрештою, у 2020 році частина уявлень про те, яким саме має бути автомобіль, застаріла, тож невдовзі певні речі взагалі зникнуть із машин.
1. Аналогові прилади
Зараз аналогові прилади не тільки виглядають старомодно, але ще і поступаються в ефективності цифровим. Автомобілів, де такий релікт минулого взагалі залишився, стає все менше. Майже всі "свіжі" моделі вже давно і безповоротно перейшли на цифру. Цікаво, що в наш час зробити цифрову панель для автомобіля ще й банально дешевше, ніж аналогову.
Це цікаво: Коли в Україні запрацює фото- та відеофіксація порушень ПДР
2. Ключ
Уже сьогодні стає все більше автомобілів, які заводяться не з ключа, а з кнопки. Є всі підстави вважати, що в майбутньому ключі для відкривання авто і запуску взагалі зникнуть. Більш того, деякі сучасні машини вже вміють стартувати з цифрової панелі або навіть зі смартфона. За допомогою останнього вони ще й можуть відчинятись.
3. Галогенні фари
Поки що галогенні фари прекрасно почуваються на ринку. Випускати їх будуть ще довго, проте масштабний наступ світлодіодної техніки вже на горизонті. Багатьом автомобілістам не подобається LED, адже їхнє враження зіпсоване не дуже якісними дешевими зразками. Хоч би що там було – майбутнє не зупинити.
4. Магнітола
Класична магнітола з прорізами для дисків вже канула в Лету. Зараз всі аудіосистеми заточені під використання роз'ємів USB, а найбільш просунуті або працюють в зв'язці з мобільним пристроєм водія, або мають свій власний порт Wi-Fi і підключення до онлайн-сервісів з музикою.
5. Гальмо стоянки
Звісно, сам ручник з автівки нікуди не дінеться, проте в нових моделях він все рідше представлений як важіль. Замість цього виробники авто починають робити його у вигляді кнопки, розташованої поруч з місцем водія.
Бонус. Нові моделі автомобілів не мають попільнички й прикурювача, що, на нашу думку, позитивна тенденція. Курити в салоні машини не найкраща ідея, адже це не лише небезпечно для здоров'я, а ще й заважає їзді. Тепер за встановлення попільнички слід доплачувати, а прикурювач замінила 12-вольтна розетка.
Читайте також: Відома ціна першого електрокара Mazda
-
21:56Даша Ульянова – переможниця Холостяк 10: біографія і найкращі фото
-
21:54І хто це буде прибирати? У мережі показали невдалі дублі з серіалу Надприродне
-
21:32Сексу не буде: 5 фраз, яких ніколи не можна казати чоловікові у ліжку
-
21:1123 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:49Чому важливо пити молоко перед сном
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
20:23Її захочуть усі: готується до виходу книга рецептів за мотивами серіалу ДРУЗІ
-
19:50Різ Візерспун повернеться до ролі Білявки в законі
-
19:42Чергове зізнання Джоан Роулінг засмутило фанатів Гаррі Поттера по всьому світу
-
19:22Жінки б'ють чоловіків сумками в новому челенджі
-
19:13Кара Делевінь зняла драматичний кліп з донькою Сінді Кроуфорд
-
19:05ТОП 5 застарілих речей, які незабаром зникнуть з автомобілів
-
19:00Холостяк 10 сезон 12 випуск: дивитись онлайн ФІНАЛ, хто переміг у шоу 2020
-
18:53Леді Гага та Аріана Гранде записали спільний трек: слухати онлайн
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:42Як через 50 років виглядатиме літаючий автомобіль-безпілотник: вражаюче відео
-
18:32Не для краси: учені з'ясували, для чого чоловікам борода
-
18:24Несподівана користь відпочинку на природі
-
18:10Гороскоп на 23 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:51Зваблива українська легкоатлетка потішила фанів відвертими кадрами
-
17:43Для безпечних тренувань: Reebok показала маски для спорту
-
17:25У мережі назвали головну перевагу Sony PlayStation 5
-
17:12Дорожчий за iPhone 11 Pro Max: представлений колекційний Meizu 17 Pro
-
16:52Погода в Україні на вихідних: де пройдуть дощі
-
16:42Сита по горло: Лана Дель Рей розкритикувала феміністок і колег по цеху
-
21:32Сексу не буде: 5 фраз, яких ніколи не можна казати чоловікові у ліжку
-
19:05ТОП 5 застарілих речей, які незабаром зникнуть з автомобілів
-
16:21Як змінилася спокуслива англійка Агнес Дін: фото 18+
-
15:40Не можете створити аватар у Facebook? Розповідаємо, що робити
-
12:15Коростишівський кар'єр на Житомирщині: ідеальне місце для відпочинку на вихідних
-
10:40Адаптивний карантин в Україні: які пом'якшення починають діяти 22 травня
-
09:19Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 22 травня
-
07:15Погода в Україні 22 травня: де пройдуть дощі
- 21 травня
-
21:22Коли точки G недостатньо: руйнуємо популярні міфи про оргазм, у які ви вірите досі
-
18:33Смачно чи корисно? 5 книг про те, як правильно харчуватися
-
15:55Загадкова Каменських та яскравий DZIDZIO: фото українських зірок у вишиванках
-
12:00ТЕСТ: Вгадай зірку у вишиванці за фото
-
09:15Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 21 травня
-
07:13Погода в Україні 21 травня: нічні заморозки та дощі
- 20 травня
-
21:52ТОП-5 жіночих секс-фантазій, про які вона соромиться вам розповісти
-
20:00ТОП-5 фільмів про роботу: комедії про босів, які варто побачити
-
17:30Коли в Україні запрацює фото- та відеофіксація порушень ПДР: відома дата
-
14:00Патріотичний ТЕСТ: Вгадайте, з якого регіону ця вишиванка
-
12:0010 колоритних українських слів про літо, які прикрасять ваше мовлення
-
10:12Пресконференція Володимира Зеленського про перший рік президентства: онлайн
-
09:17Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 20 травня
-
07:14Погода в Україні 20 травня: точний прогноз на сьогодні
- 19 травня
-
21:31Швидкий оргазм і нові відчуття: чому чоловіки і жінки люблять позу 69
-
20:12Dancing Lasha Tumbai зазвучала по-новому: Go-A виконали крутий кавер на хіт Сердючки
-
18:01Притула рекомендує: ТОП захопливих книжок, які варто прочитати кожному