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ТОП 5 застарілих речей, які незабаром зникнуть з автомобілів

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Деякі речі в авто відживають своє - фото 1
Деякі речі в авто відживають своє / pixabay

Дизайн автомобілів не стоїть на місці, як і технологічний прогрес. Щороку на ринок виходять моделі, у яких з'являються нові, але зникають деякі старі функції. Зрештою, у 2020 році частина уявлень про те, яким саме має бути автомобіль, застаріла, тож невдовзі певні речі взагалі зникнуть із машин.

1. Аналогові прилади

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Зараз аналогові прилади не тільки виглядають старомодно, але ще і поступаються в ефективності цифровим. Автомобілів, де такий релікт минулого взагалі залишився, стає все менше. Майже всі "свіжі" моделі вже давно і безповоротно перейшли на цифру. Цікаво, що в наш час зробити цифрову панель для автомобіля ще й банально дешевше, ніж аналогову.

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2. Ключ

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Уже сьогодні стає все більше автомобілів, які заводяться не з ключа, а з кнопки. Є всі підстави вважати, що в майбутньому ключі для відкривання авто і запуску взагалі зникнуть. Більш того, деякі сучасні машини вже вміють стартувати з цифрової панелі або навіть зі смартфона. За допомогою останнього вони ще й можуть відчинятись.

3. Галогенні фари

ТОП 5 застарілих речей, які незабаром зникнуть з автомобілів - фото 405794

Поки що галогенні фари прекрасно почуваються на ринку. Випускати їх будуть ще довго, проте масштабний наступ світлодіодної техніки вже на горизонті. Багатьом автомобілістам не подобається LED, адже їхнє враження зіпсоване не дуже якісними дешевими зразками. Хоч би що там було – майбутнє не зупинити.

4. Магнітола

ТОП 5 застарілих речей, які незабаром зникнуть з автомобілів - фото 405798

Класична магнітола з прорізами для дисків вже канула в Лету. Зараз всі аудіосистеми заточені під використання роз'ємів USB, а найбільш просунуті або працюють в зв'язці з мобільним пристроєм водія, або мають свій власний порт Wi-Fi і підключення до онлайн-сервісів з музикою.

5. Гальмо стоянки

ТОП 5 застарілих речей, які незабаром зникнуть з автомобілів - фото 405800

Звісно, сам ручник з автівки нікуди не дінеться, проте в нових моделях він все рідше представлений як важіль. Замість цього виробники авто починають робити його у вигляді кнопки, розташованої поруч з місцем водія.

Бонус. Нові моделі автомобілів не мають попільнички й прикурювача, що, на нашу думку, позитивна тенденція. Курити в салоні машини не найкраща ідея, адже це не лише небезпечно для здоров'я, а ще й заважає їзді. Тепер за встановлення попільнички слід доплачувати, а прикурювач замінила 12-вольтна розетка.

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Джерело: novate
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