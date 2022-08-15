ТОП 5 високооплачуваних вакансій для підробітку та людей без досвіду

Вашій увазі представлений перелік найпопулярніших вакансій в Україні для тих, у кого немає досвіду. Це гарна нагода додаткового заробітку. Читайте далі та дізнайтеся, у яких галузях потрібні працівники!

Згідно з даними за липень від сервісу пошуку роботи, роботодавці найчастіше відкривали вакансії у сфері робітничих вакансій, клінінгу та сфері продажу. Про це повідомляє видання The Village з посиланням на сервіс пошуку роботи "OLX.Робота".

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Найпопулярнішими вакансіями у липні були такі: різнороб, водій, прибиральниця, репетитор, будівельник, вантажник, продавець, няня, хатня робітниця, менеджер з продажу. Відомо, що на роботу без досвіду запрошували у сферах торгівлі, будівництва, транспортних перевезень та в кол-центрах. Найбільшу зарплату у розмірі 25-27 тисяч гривень пропонували водіям та операторам кол-центрів.

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