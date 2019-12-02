ТОП 5 смартфонів, які можна вигідно купити у Кіберпонеділок 2019

Логічне завершення Чорної п'ятниці – Кіберпонеділок. Це день шалених (і не зовсім) знижок на техніку та інші гаджети. До вашої уваги ТОП 5 смартфонів, які можна вигідно придбати 2 грудня 2019-го!

Якщо ви давно вже мріяли про покупку нового смартфона, Кіберпонеділок – чи не найкраща можливість це зробити. Завдяки пристойним знижкам стати власником омріяного гаджета стає ще простіше. Аби спростити собі муки вибору, ми рекомендуємо вам звернути увагу на ці п'ять моделей популярних смартфонів від різних брендів. Поспішіть, поки їх не розібрали!

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Xiaomi Mi9T Pro – 9 999 гривень

Перед вами справжній ТОП за свої гроші. За 9 999 гривень (замість 11 999) ви отримаєте потужний процесор, відразу три основні камери, величезний крутий AMOLED-дисплей, а також низку інших фішок, включаючи висувну фронтальну камеру. Якщо ж говорити детальніше, то на борту Mi9T Pro топовий процесор Snapdragon 855, а також 6 ГБ оперативної пам'яті. Єдине "але" криється у кількості вбудованої пам'яті, адже її тут лише 64 ГБ, чого може вистачити далеко не всім. Розширити її, на жаль, не можна. Тож перед покупкою добре зважте всі ЗА та ПРОТИ, аби не отримати гаджет, який з часом вас може засмутити. І не забувайте, що наявність такого крутого набору камер (ширококутна, портретна й ультраширококутна) надихає на творчі експерименти!

Потужний бюджетник Xiaomi Mi9T Pro

iPhone 7 – 9 999 гривень

Якщо ви давно хотіли стати володарем "яблучного" смартфона, але не готові були викладати за нього шалені гроші, ми маємо для вас гарну та втішну новину. Придбати "вхідний" квиток у екосистему Apple можна за допомогою iPhone 7. Так, гаджет уже давно не новий. Так, він досі має величезні рамки. Так, у нього досі УСЬОГО одна основна камера. Втім, якщо ви не ганяєтесь за трендами, але прагнете мати якісну та надійну річ, – зверніть увагу саме на цю модель. Єдине "але" може стосуватися кількості вбудованої пам'яті. Її тут лише 32 ГБ. Утім, є всі шанси, що ви саме той користувач, у якого всі файли ховаються у "хмарі".

iPhone 7 усе ще актуальний до покупки

Samsung Galaxy S10e – 14 999 гривень

Не всі користувачі гаджетів марять смартфонами з величезними екранами. Якщо ви давно хотіли щось потужне та водночас компактне, – зверніть увагу на Galaxy S10e. Саме в Кіберпонеділок його можна купити з економією понад 25%. Звучить переконливо, чи не так? Що ж стосується самого апарата, то він працює на базі топового Exynos 9820 компанії Samsung. У базовій комплектації ми маємо 6 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам'яті з можливістю розширення за допомогою карт пам'яті. Ні в чому собі не відмовляйте! Потішить вас і камера, адже їх тут відразу дві. Тож, якщо ви думали над Samsung Galaxy S9+, то ми наполегливо рекомендуємо за менші гроші взяти S10e. Він і компактніший (хоч і не суттєво), і потужніший. Єдиний нюанс криється у його автономності. Будьте готовими до того, що заряджати смартфон потрібно буде двічі на день або просто носити з собою павербенк!

Компактний Galaxy S10e потішить своєю ціною

HUAWEI P30 Pro – 19 999 гривень

Фанати мобільної зйомки оцінять фотоможливості найкращого камерофона на ринку, HUAWEI P30 Pro. Гаджет не лише може похизуватися топовим "залізом", трендовим вигнутим екраном, а й відразу чотирма модулями основної камери. Смартфон може не лише робити круті фото в ідеальних умовах, а й може вражати кадрами, знятими в практично повній тьмі. Не варто забувати й про крутий телеоб'єктив, який дозволяє суттєво приближувати об'єкти без втрати деталізації (5-кратний оптичний або 10-кратний гібридний зум). І якщо ви звикли до того, що топовий смартфон потрібно заряджати двічі на день, то з P30 Pro ви зможете забути про розетку на одну добу, якщо практично не випускати гаджет з рук. Ідеальне рішення для тих, хто обожнює знімати й подорожувати, а його апетитна ціна дозволить зекономити гроші на наступну мандрівку!

HUAWEI P30 Pro сподобається мобільним фотографам

OnePlus 7T – 15 999 гривень

Ще один смартфон, який може викликати неабиякий захват у фанатів гаджетів. Він поєднує у собі топові характеристики з крутими можливостями камери. Ні для кого не буде таємницею той факт, що смартфони OnePlus від інших відрізняються стабільною та плавною роботою. Але цей смартфон буквально запаморочить вам голову своїм найновішим процесором Snapdragon 855+. Він не лише швидший за попередника, а й позитивно впливає на автономність гаджета. Також до плюсів можна віднести частоту оновлення екрана – вона складає 90 Гц. І ми гарантуємо, що після користування цим смартфоном брати інший до рук просто не захочеться. А ціна у Кіберпонеділок хоч і не найнижча, але українці нарешті зможуть його купити за ті ж гроші, що й європейці!

Характеристики OnePlus 7T вас потішать

Ми ж нагадуємо, що остаточне рішення традиційно залишається за вами. Бережіть себе та свої гроші, а також не забувайте насолоджуватися справжніми хітами на Радіо МАКСИМУМ!

*усі ціни взяті з офіційних магазинів; Радіо МАКСИМУМ не рекомендує купувати "сірі" смартфони, аби бути впевненими у тому, що перед вами сертифікований гаджет

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