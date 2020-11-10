ТОП 5 гаджетів для мандрівки, які стануть вам у пригоді

Коли вирушаєте у подорож, важливо взяти все необхідне з собою й нічого не забути. Також важливо залишатися на зв'язку, щоб не потрапити у халепу. Читайте далі та дізнайтеся, що варто взяти з собою у мандри.

Розповідаємо вам про 5 обов'язкових гаджетів, які стануть вашими помічниками у мандрівках, чи то горами, чи то морським узбережжям, чи стародавніми вуличками тощо.

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Sigma mobile X-TREME PQ20

Зверніть увагу на цей телефон, адже він поєднує у собі все, що необхідно мандрівнику. Будьте певні, що смартфон витримає заплановані та незаплановані пригоди, адже Sigma mobile X-TREME PQ20 стійкий до механічних пошкоджень. Можете не переживати, якщо випустите його з рук.

до механічних пошкоджень. Можете не переживати, якщо випустите його з рук. Також цей гаджет є пило- та водонепроникним , тому гірські підйоми у зливу чи катання на квадроциклах в пустелі взагалі не є проблемою.

, тому гірські підйоми у зливу чи катання на квадроциклах в пустелі взагалі не є проблемою. До того ж цей телефон оснащений акумулятором великої ємності, тож можете сміливо гуляти новим містом весь день і забути про зарядку.

великої ємності, тож можете сміливо гуляти новим містом весь день і забути про зарядку. Ще однією перевагою є ціна Sigma mobile X-TREME PQ20 – 2 555 гривень. Погодьтеся, що у подорожах відбувається різне і, на жаль, мандрівники не застраховані від крадіжок чи власної забудькуватості.

Нагадуємо, що Радіо МАКСИМУМ та Sigma Mobile щодня розігрують по одному пристрою. Не проґавте, акція триває до 20 листопада!

Power Bank

Коли ви, приміром, плануєте далеку подорож або складаєте гірський маршрут, важливо продумати, чи буде у вас доступ до розеток. Якщо електроенергія не буде у вільному доступі, то варто запастися додатковим блоком живлення. Зараз у смартфонах ми зберігаємо усе: від скріншотів квитків на літак до кредитних карток. Саме тому важливо бути весь час в мережі та на зв'язку. Тим більше може виникнути ситуація, коли терміново треба комусь подзвонити.

Фітнес-браслет

Фітнес-браслет не лише рахує кроки, але має й інші функції. Хоча, коли у подорожах ви проводите цілий день на ногах, все ж цікаво дізнатися, скільки кілометрів ви подолали. Також фітнес-браслет заміняє годинник. Хочете перевірити годину? Не витягайте щоразу телефон – подивіться на фітнес-браслет. Ще цей гаджет можна використовувати у якості будильника, який будитиме вас вібруванням. Якщо ви зупиняєтеся у хостелі або їдете потягом, то це ідеальний варіант, щоб не турбувати інших. Зверніть увагу, що такий метод пробудження для багатьох є дієвішим, ніж звичайний будильник з мелодією, який дратує та відкладається "ще на 5 хвилин". Перевірте на собі!

Селфі-палка

Може здатися, що цей гаджет вже застарілий, проте вам лише здається. Головна перевага селфі-палки у тому, що вона все ж довша за ваші руки й добре фіксує телефон. Так є менше шансів, що смартфон випаде. До того ж на фотографії вміститься більше людей, ширше охопиться краєвид.

Навушники

Навушники – це обов'язковий пункт, який потрібно враховувати, коли збираєте валізу чи наплічник у подорож. Ви будете довго у дорозі й тут на допомогу вам поспішать навушники. Можете обрати ті, які вам найбільше подобаються: зі стандартного набору до вашого телефону, безпровідні, великі, маленькі тощо. Головне – ваш комфорт. У навушниках ви можете слухати музику, дивитися фільми, насолоджуватися подкастами, пізнавати нове у подкастах тощо. Або ж можете просто сидіти у навушниках, щоб вас не турбували зайвий раз ;)

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