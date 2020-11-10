На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
ТОП 5 гаджетів для мандрівки, які стануть вам у пригоді
-
- 49
Коли вирушаєте у подорож, важливо взяти все необхідне з собою й нічого не забути. Також важливо залишатися на зв'язку, щоб не потрапити у халепу. Читайте далі та дізнайтеся, що варто взяти з собою у мандри.
Розповідаємо вам про 5 обов'язкових гаджетів, які стануть вашими помічниками у мандрівках, чи то горами, чи то морським узбережжям, чи стародавніми вуличками тощо.
І ще: Sigma mobile X-TREME PQ20: огляд найзахищенішого бюджетника на ринку
Sigma mobile X-TREME PQ20
- Зверніть увагу на цей телефон, адже він поєднує у собі все, що необхідно мандрівнику. Будьте певні, що смартфон витримає заплановані та незаплановані пригоди, адже Sigma mobile X-TREME PQ20 стійкий до механічних пошкоджень. Можете не переживати, якщо випустите його з рук.
- Також цей гаджет є пило- та водонепроникним, тому гірські підйоми у зливу чи катання на квадроциклах в пустелі взагалі не є проблемою.
- До того ж цей телефон оснащений акумулятором великої ємності, тож можете сміливо гуляти новим містом весь день і забути про зарядку.
- Ще однією перевагою є ціна Sigma mobile X-TREME PQ20 – 2 555 гривень. Погодьтеся, що у подорожах відбувається різне і, на жаль, мандрівники не застраховані від крадіжок чи власної забудькуватості.
Нагадуємо, що Радіо МАКСИМУМ та Sigma Mobile щодня розігрують по одному пристрою. Не проґавте, акція триває до 20 листопада!
Power Bank
Коли ви, приміром, плануєте далеку подорож або складаєте гірський маршрут, важливо продумати, чи буде у вас доступ до розеток. Якщо електроенергія не буде у вільному доступі, то варто запастися додатковим блоком живлення. Зараз у смартфонах ми зберігаємо усе: від скріншотів квитків на літак до кредитних карток. Саме тому важливо бути весь час в мережі та на зв'язку. Тим більше може виникнути ситуація, коли терміново треба комусь подзвонити.
Фітнес-браслет
Фітнес-браслет не лише рахує кроки, але має й інші функції. Хоча, коли у подорожах ви проводите цілий день на ногах, все ж цікаво дізнатися, скільки кілометрів ви подолали. Також фітнес-браслет заміняє годинник. Хочете перевірити годину? Не витягайте щоразу телефон – подивіться на фітнес-браслет. Ще цей гаджет можна використовувати у якості будильника, який будитиме вас вібруванням. Якщо ви зупиняєтеся у хостелі або їдете потягом, то це ідеальний варіант, щоб не турбувати інших. Зверніть увагу, що такий метод пробудження для багатьох є дієвішим, ніж звичайний будильник з мелодією, який дратує та відкладається "ще на 5 хвилин". Перевірте на собі!
Селфі-палка
Може здатися, що цей гаджет вже застарілий, проте вам лише здається. Головна перевага селфі-палки у тому, що вона все ж довша за ваші руки й добре фіксує телефон. Так є менше шансів, що смартфон випаде. До того ж на фотографії вміститься більше людей, ширше охопиться краєвид.
Навушники
Навушники – це обов'язковий пункт, який потрібно враховувати, коли збираєте валізу чи наплічник у подорож. Ви будете довго у дорозі й тут на допомогу вам поспішать навушники. Можете обрати ті, які вам найбільше подобаються: зі стандартного набору до вашого телефону, безпровідні, великі, маленькі тощо. Головне – ваш комфорт. У навушниках ви можете слухати музику, дивитися фільми, насолоджуватися подкастами, пізнавати нове у подкастах тощо. Або ж можете просто сидіти у навушниках, щоб вас не турбували зайвий раз ;)
До теми: 5 причин придбати смартфон Sigma mobile
-
19:53Кім Кардашян у звабливому боді відпочила на приватному острові з чоловіком
-
19:42Недовго музика грала: iPhone 12 mini пройшов тест на автономність
-
19:25Дієтолог розповіла, які салати шкідливіші за фастфуд
-
19:12У Канаді відкрився притулок для секс-працівників
-
18:53Зірка збірної України може продовжити кар'єру у Туреччині
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
18:43Ангел Victoria's Secret знялась оголеною на 8 місяці вагітності: ніжні фото (18+)
-
18:32BMW представила костюм, у якому можна літати на швидкості 300 км/год: відео
-
18:22Скільки знадобиться часу, щоб стати по-справжньому щасливим у шлюбі
-
18:15Гороскоп на 11 листопада 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:00ТОП 5 гаджетів для мандрівки, які стануть вам у пригоді
-
17:50Міс Україна 2019 похизувалася ніжками у рваних колготках
-
17:42З'явилися фото з iPhone 12 mini: найкращий компактний камерофон на ринку?
-
17:20У Чехії грибник знайшов унікальний 3300-річний меч: фотофакт
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:13Як спойлери впливають на касові збори фільмів: несподівана відповідь
-
16:51Найщасливіший сезон: дивіться трейлер фільму про ЛГБТ-пару з зіркою Сутінок
-
16:43Як емоційне вигорання впливає на ваше інтимне життя: цікаве дослідження
-
16:21Вітамінний бум: як приготувати часниково-цитрусове варення
-
16:11Nissan зробив наймилішу машину у світі: вашому пухнастику сподобається
-
15:50Меган Маркл і принц Гаррі окремо від королівської сім'ї відзначили День пам'яті
-
15:42Блогери розкритикували безпровідну зарядку Apple MagSafe Duo Charger: що з нею не так?
-
15:32Скільки Джонні Депп заробив за роль у фільмі Фантастичні звірі 3, в якому він не з'явиться
-
15:15У Нідерландах любителів швидкої їзди ловлять за допомогою біотуалету: як це працює
-
14:55Три способи підтримати імунітет на карантині
-
18:00ТОП 5 гаджетів для мандрівки, які стануть вам у пригоді
-
14:12Коли кіт зламався: кумедні фото тварин, від яких важко втримати сміх
-
11:20Експрес-тест на особистість: що ви побачили на картинці
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 листопада
-
07:20Цю Чайку Брежнєва продають за 4 мільйони гривень
- 09 листопада
-
20:20Секс-експертка розповіла, чому жінки перестають спати зі своїми партнерами (18+)
-
17:30Зеленський заразився COVID-19: що відомо про стан президента
-
17:22Вистачить надовго: ТОП-5 автономних смартфонів на ринку
-
14:15Нові серіали листопада 2020: що подивитись цього місяця
-
12:50Гороскоп на цей тиждень 9 – 15 листопада: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
10:45Карантин вихідного дня: Степанов офіційно анонсував нові обмеження в Україні – що закриють
-
10:18Тест на День писемності і мови: як добре ти знаєш українську?
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 9 листопада
-
07:5810 справ, які варто зробити до 10 ранку
- 08 листопада
-
21:55Всеукраїнський диктант 2020: коли і де слухати ювілейний Радіодиктант національної єдності
-
18:50Дівчина тижня: гаряча американська реслерка Єва Марі, яка спокушає своїм тілом (18+)
-
16:21У Львові відкрився супермаркет у стилі GTA: San Andreas: атмосферні фото
-
13:549 ідей, як цікаво провести час восени
-
11:45День винороба: Перевір, що ти знаєш про вино
-
09:15Скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 8 листопада
-
08:18Названі найкращі дводверні позашляховики: не підведуть
- 07 листопада
-
21:21Алла Костромічова показала бюст у відвертому боді: гарячі фото моделі
-
19:14Блогер створив штучне Сонце у своїй кімнаті: як воно працює
-
16:11Колючі й невибагливі: як обрати кактус для дому
-
12:20Ця якість притаманна усім успішним людям