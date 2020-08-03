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7 кіногероїнь, які найбільше бісять глядачів, хоч і незаслужено
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Погодьтесь, навіть у крутих серіалах та фільмах є дратівливі персонажі. Опитування користувачів мережі визначило, які ж кіногероїні шалено бісять їх, але водночас не заслуговують негативного ставлення. Дивіться самі!
Читачів популярного американського видання BuzzFeed попросили глянути на дратівливих кіногероїнь з іншого боку і з'ясувалось, що вони насправді не такі вже й погані. Можливо, і ви зміните свою думку.
Дженніс, "Друзі"
"Уявіть себе на її місці. Друзі думають, що вони кращі за неї, насміхаючись з її голосу, над яким вона не має контролю".
Карен Філіпеллі, "Офіс"
"Тривалий час я ненавидів її, бо вона "вкрала Джима у Пем", але це навіть не було правдою. Вона нічого поганого не зробила, просто намагалася зберегти свої стосунки. Проте серце Джима ніколи їй не належало, тому вона заслужила кращого".
Скайлер Вайт, "Пуститися берега"
"Я ніколи не розумів ненависті до Скайлер. Вона зробила все, про що міг просити Волт. Він поставив під загрозу їхнє життя, не зважаючи на неї, але вона все-таки залишалась з ним і навіть намагалась захистити його. Думаю, що негативна реакція щодо неї була зумовлена сексизмом: деякі глядачі не хотіли, щоб Волта притягнули до відповідальності, особливо жінка".
Єлена Ґілберт, "Щоденники вампіра"
"Я не найбільший її шанувальник, але вона отримує занадто багато звинувачень через рішення, які приймають інші персонажі. Люди засуджують її за розрив зі Стефаном, але закохатися в когось іншого – це абсолютно нормально".
Лорі Граймс, "І мертві підуть"
"Її рішення часом справді були суперечливими, але загалом вона просто намагалася якнайкраще для себе та свого сина" .
Бела Толбот, "Надприродне"
"Після того, як ми дізнались, що вона уклала угоду з демоном, аби вбити батька через домагання, я почав жаліти її. Якби шоураннери не вбили її, вона могла б стати доброю героїнею".
Єнніфер з Венґерберґа, "Відьмак
"Її ненавидить так багато людей в основному через те, що інші герої не можуть прийняти жінку, що має владу і знає собі ціну".
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