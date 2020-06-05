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ТОП-5 найвисокооплачуваніших світових зірок за версією Forbes

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ТОП-5 найвисокооплачуваніших світових зірок за версією Forbes - фото 1

Журнал Forbes назвав найбільш високооплачуваних зірок світу. Очолили рейтинг відразу дві зірки, які мають відношення до популярного американського сімейства Кардашян. Рейтинг з'явився на офіційній сторінці видання.

Так, очолила рейтинг модель Кайлі Дженнер, яка скандально втратила титул найменшої мільярдерки світу. За рік дохід зірки склав 590 мільйонів доларів. Дженнер отримала величезну суму від продажу 51% своєї косметичної компанії.

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На другому місці опинився чоловік Кім Кардашян – репер Каньє Вест. Він заробив за рік 170 мільйонів доларів. Найбільшу частину його доходу склали гроші від угоди по створенню кросівок Yeezy спільно з Adidas.

ТОП-3 замкнув тенісист Роджер Федерер з річним доходом у 106,3 мільйона доларів.Четверте місце дісталося футболісту Кріштіану Роналду зі 105 мільйонами доларів доходу за рік. А на п'ятому місці розташувався Ліонель Мессі зі 104 мільйонами річного доходу.

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ТОП-5 найвисокооплачуваніших світових зірок за версією Forbes - фото 408287
ТОП-5 найвисокооплачуваніших світових зірок за версією Forbes - фото 408288
ТОП-5 найвисокооплачуваніших світових зірок за версією Forbes - фото 408286
ТОП-5 найвисокооплачуваніших світових зірок за версією Forbes - фото 408283
ТОП-5 найвисокооплачуваніших світових зірок за версією Forbes - фото 408285
ТОП-5 найвисокооплачуваніших світових зірок за версією Forbes - фото 408284
ТОП-5 найвисокооплачуваніших світових зірок за версією Forbes - фото 408282
ТОП-5 найвисокооплачуваніших світових зірок за версією Forbes - фото 408281

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Джерело: forbes
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