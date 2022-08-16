ТОП 5 найпоширеніших електрокарів в Україні

Сервіс онлайн-замовлення автівок Uklon створив список з п'яти найпоширеніших електрокарів в Україні. Читайте далі та дізнайтеся, які авто увійшли у цей перелік!

Онлайн-сервіс з виклику авто Uklon уклав перелік найпоширеніших електромобілів, які використовуються їхніми водіями в Україні. Проте Uklon зазначає, що у червні 2022 року частка електрокарів серед усіх машин сервісу становить лише 0,88%.

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Модель авто Nissan Leaf є у 80% водіїв, серед тих, хто використовує альтернативне паливо. Набагато менша кількість серед них має Chevrolet Volt та Renault Zoe, і ще менше автомобілістів обирають Chevrolet Bolt EV та Tesla Model S.

Попри нестачу палива й зростання цін на нього, частка електрокарів в Україні скорочується. Серед причин – невелика місткість батарей, довгий термін окупності й високі ціни на такі автомобілі. Автомобіль у службах виклику авто має проїжджати хоча б 200 кілометрів на день, що дозволить водієві заробляти", – зазначає Сергій Смусь, співзасновник Uklon.

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