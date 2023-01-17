Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2023

ТОП 5 найпопулярніші китайські автобренди на українському ринку

  • 51
ТОП 5 найпопулярніші китайські автобренди на українському ринку - фото 1

Протягом 2022 року українці придбали 3,5 тис. нових легковиків китайських марок. Читайте далі та дізнайтеся, які серед цих машин стали лідерами!

За підрахунками автомобілі китайського виробництва охопили 9% українського ринку нових легкових авто.

І ще: Ось наскільки зріс український ринок електромобілів за 2022 рік

ТОП 3 популярних китайських автобренди:

  • Найбільше за результатами представлена марка CHERY (1610 шт).
  • Друга за популярністю марка – HAVAL (581 шт).
  • Третє місце – MG (375 шт).

Також до 5 лідерів китайських марок на ринку України увійшли: DONGFENG (в основному за через спільну з Honda модель M-NV) та JAC.

А бестселером в сегменті нових китайських авто став кросовер CHERY Tiggo 4 на якому за минулий рік свій вибір зупинили 709 автомобілістів.

ТОП 5 найпопулярніші китайські автобренди на українському ринку - фото 518502

До теми: УкрАвтопром назвав лідерів українського ринку гібридних авто

пропозиції партнерів
Новини