ТОП 5 найпопулярніші китайські автобренди на українському ринку

Протягом 2022 року українці придбали 3,5 тис. нових легковиків китайських марок. Читайте далі та дізнайтеся, які серед цих машин стали лідерами!

За підрахунками автомобілі китайського виробництва охопили 9% українського ринку нових легкових авто.

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ТОП 3 популярних китайських автобренди:

Найбільше за результатами представлена марка CHERY (1610 шт).

(1610 шт). Друга за популярністю марка – HAVAL (581 шт).

(581 шт). Третє місце – MG (375 шт).

Також до 5 лідерів китайських марок на ринку України увійшли: DONGFENG (в основному за через спільну з Honda модель M-NV) та JAC.

А бестселером в сегменті нових китайських авто став кросовер CHERY Tiggo 4 на якому за минулий рік свій вибір зупинили 709 автомобілістів.

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