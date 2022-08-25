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ТОП 5 найкрасивіших доріг світу: автомобільні маршрути, від яких перехоплює подих
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У повсякденному житті люди неохоче проводять вільний час за кермом: ніхто не любить застрягти у пробці вранці по дорозі на роботу або ввечері у час пік. Але мало хто знає, що існує безліч доріг, якими тобі захочеться проїхатися знову й знову.
Сьогодні на Радіо MAXIMUM ми підготували маршрути для мандрівки автомобілем з різних куточків планети, які необхідно побачити своїми очима. Якщо ти затятий автолюбитель, то радимо обов'язково проїхатися хоча б однією з цих доріг.
І ще: 4 небезпечних оптичних ілюзії, з якими водії часто стикаються на дорозі
Трансфегераське шосе (Румунія)
Довжина гірської дороги, яка проходить через Карпати, не рекордна, проте ті 260 кілометрів, що тобі доведеться проїхати, вразять своїми автентичними красивими пейзажами. Траса звивається по долині між пологих гір, повз сіл з кам'яними будівлями, повз пшеничних полів, на яких і сьогодні зустрічаються женці.
Оверсіа хайвей (Флорида)
Одна з найважливіших пам'яток у Флориді – приморське шосе, яке є найпівденнішою ділянкою США. Дорога, протяжністю 205 км, з'єднує 40 островів Флорида-Кіс і є єдиним наземним зв'язком між окремими островами і материковою частиною США.
Велика океанська дорога (Австралія)
Шлях, прокладений по береговій лінії і відкриває вид на безкраї води океану, що може бути прекрасніше? Цікаво, що спочатку туристична пам'ятка замислювалася не тільки як транспортна артерія між віддаленими населеними пунктами на узбережжі штату Вікторія, а й меморіал жертвам Першої світової війни. Загальна протяжність Великої океанської дороги – 243 кілометри.
Памірське шосе (Памір, Таджикистан – Киргизстан)
Памірське шосе – найвисокогірніша грунтова траса планети, що з'єднує таджицьке місто Хорог з киргизьким Ошем. Дорога проходить через кілька перевалів, найнижчий з яких, Талдік, розташований на висоті 3600 метрів над рівнем моря. Дорога з приголомшливими пейзажами пролягає через гірське озеро Каракуль (3915 метрів над рівнем моря), саме тут починається ділянка тракту, що проходить через відроги Великого Паміру.
Атлантична дорога (Норвегія)
Трасу №64 важко назвати протяжною, але на колоритній ділянці довжиною всього 8500 метрів тобі доведеться проїхати 6 мостів в оточенні фіордів, океану і скелястої материкової ділянки. "Міст в небеса" цілком можна зарахувати до восьмого чуда світу: якщо наближатися до нього по трасі з боку материка, він здасться вам дійсно дорогою в небо. Ефект посилюється в сезон штормів, коли дорога буквально оточена водою з усіх боків, і здається, що ще трохи, і вам не уникнути купання в океані.
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