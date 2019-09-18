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ТОП-5 найкращих телевізійних форматів у 2019 році
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У рамках медіафоруму Kyiv Media Week 2019 аналітики The Wit назвали найкращі телевізійні формати в цьому році. Примітно, що три з п'яти цих форматів у різний час були адаптовані в Україні.
Генеральний директор міжнародної аналітичної компанії The Wit зі Швейцарії Вірджинія Муслера на медіафорумі у Києві назвала п'ять найпопулярніших телевізійних форматів у світі в 2019 році.
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Так, у період з січня по вересень 2019 року найпопулярнішими у світі телевізійними форматами виявилися "Who Wants to Be a Millionaire?" (Українська адаптація називалася "Перший мільйон"), "The Voice" (українська адаптація "Голос країни"), "MasterСhef" (в Україні адаптовано під назвою "МастерШеф").
Крім цього, Вірджинія Муслера виділила ще "All Together Now" (музичне реаліті, яке виходить на BBC з 2018 року), а також "The Four" (реаліті американського телеканалу Fox, виходить з 2017 року).
The Wit – аналітичний партнер Kyiv Media Week. Ця аналітична компанія, заснована в 1996 році, займається дослідженням світового телевізійного і VOD-контенту. Сьогодні її послугами користуються виробники, дистриб'ютори та мовники по всьому світу.
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