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ТОП-5 найкращих телевізійних форматів у 2019 році

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ТОП-5 найкращих телевізійних форматів у 2019 році - фото 1

У рамках медіафоруму Kyiv Media Week 2019 аналітики The Wit назвали найкращі телевізійні формати в цьому році. Примітно, що три з п'яти цих форматів у різний час були адаптовані в Україні.

Генеральний директор міжнародної аналітичної компанії The Wit зі Швейцарії Вірджинія Муслера на медіафорумі у Києві назвала п'ять найпопулярніших телевізійних форматів у світі в 2019 році.

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Так, у період з січня по вересень 2019 року найпопулярнішими у світі телевізійними форматами виявилися "Who Wants to Be a Millionaire?" (Українська адаптація називалася "Перший мільйон"), "The Voice" (українська адаптація "Голос країни"), "MasterСhef" (в Україні адаптовано під назвою "МастерШеф").

ТОП-5 найкращих телевізійних форматів у 2019 році - фото 355747

Крім цього, Вірджинія Муслера виділила ще "All Together Now" (музичне реаліті, яке виходить на BBC з 2018 року), а також "The Four" (реаліті американського телеканалу Fox, виходить з 2017 року).

The Wit – аналітичний партнер Kyiv Media Week. Ця аналітична компанія, заснована в 1996 році, займається дослідженням світового телевізійного і VOD-контенту. Сьогодні її послугами користуються виробники, дистриб'ютори та мовники по всьому світу.

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Джерело: kyivmediaweek
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