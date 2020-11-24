Топ-5 найкращих овочів для тих, хто хоче розігнати обмін речовин

Деякі продукти стимулюють обмін речовин. Експерти перерахували овочі, які прискорюють метаболізм.

Броколі. Овоч містить кальцій і багато вітаміну С. Це хороше поєднання для прискорення обміну речовин і виведення зайвої води з організму.

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Спаржа. Це ідеальний продукт для очищення організму. При вживанні спаржі рівень глутатіону в організмі збільшується. Глутатіон є ендогенним антиоксидантом і бере участь у всіх терапевтичних і захисних функціях організму.

Цикорій. Він сприяє виробленню жовчі й, таким чином, підтримує функцію печінки з очищення крові і позбавлення шкідливих речовин. Цикорій багатий вітамінами, клітковиною, калієм, фосфором і кальцієм. Він добре впливає на кишкову флору і зміцнює імунну систему.

Фенхель. Він багатий клітковиною і фолієвою кислотою. Волокна, що містяться в цибулині фенхелю, допомагають зв'язувати і виводити з кишечника небажані речовини і організми. Деякі дослідження показали його ефективність в запобіганні раку товстої кишки.

Капуста. Овоч містить вітаміни А, С, групи B і кальцій, які прискорюють обмін речовин. Він справляє оздоровчу і профілактичну дію проти запорів, допомагає знизити концентрацію холестерину і жиру в крові та забезпечує здорову кишкову флору.

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