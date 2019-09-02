ТОП-5 найгірших місць для заняття сексом

Якщо вам набридло кохатися у спальні – слід вивчати нові "території". Втім, є місця, які зовсім не підходять для сексу. Експерти назвали ТОП-5 локацій, які не бажано використовувати для інтимних ігрищ!

У деяких з цих місць просто незручно займатися сексом, а деякі можуть стати причиною виникнення небажаних проблем.

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Вбиральня

Тісні кабінки туалетів літака, клубу або ресторану – найбільш забруднені місця для сексу. Просто припустіть, скільки людей відвідують санвузол між прибиранням. Спойлер: не всі вони миють руки. Після спекотних забав на вас може чекати кишкова паличка. Також ви можете потрапити до "чорного" списку авіакомпанії та з ганьбою вийти з ресторану, якщо вас застукають.

Громадські вбиральні кишать бактеріями

Роздягальня

Місце переодягання до і після тренування, звичайно, спокушає, але не тільки вас, а ще мільярди бактерій, для яких там ідеальні умови розмноження. Якщо там не бажано ходити босоніж, який же у роздягальні може бути секс? Ви ж не хочете підхопити якийсь грибок або ще щось.

Кінотеатр

За статистикою, сидіння і підлокітники кінотеатрів чистять раз на пів року (і то, в кращому випадку). Більш того, аналіз пилу з кінотеатру одного разу показав наявність стафілокока. Коротше, це не найкраще місце для сексу. Тим паче, не забувайте, що на сеансі можуть бути діти. Ви ж не хочете, аби вони побачили вас у найбільш невідповідний момент.

Не займайтесь сексом у кінотеатрі

Парк

Мінімальний набір у парку – віруси, інфекції, сліди (і не тільки) фекалій, бите скло та навіть шприци. Реалії нашого життя такі, що парк – найбільш небезпечне місце для сексу. Задумайся, це привід запросити її на чай до себе додому, або бодай у готель. Тим паче, що патрульні вночі не будуть вельми потішені тим фактом, що хтось кохається просто неба.

Пляж

Про небезпеки сексу науковці нагадують регулярно. Якщо ж ви таки хочете кохатися на пляжі – задумайтесь: у піску безліч шкідливих бактерій і вірусів. До того ж, забруднення навколишнього середовища та світового океану неминуче призводять до численних захворювань.

Пляж – не найкраще місце для сексу

Тому, якщо наступного разу бажання візьмуть верх – задумайтесь, чи не слід потерпіти до дому, щоб зайнятися сексом у комфорті та затишку!

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