ТОП-5 найбезпечніших кросоверів

Експерти з безпеки дорожнього руху провели дослідження, під час якого з'ясували, які кросовери відрізняються високими стандартами безпеки. Також фахівці проаналізували функції систем, призначених для допомоги водіям.

Перше місце у рейтингу посів кросовер Volvo XC90. Слід зауважити, виробник вже не перший рік славиться випуском надійних і безпечних авто. Цей рік теж винятком не став. Серед функціоналу автомобіля експерти особливо відзначають ефективність автоматизованого термінового гальмування.

Перше місце за Volvo XC90

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Друге місце у Топі займає Mercedes-Benz серії GLE. Він характеризується наполовину автономним управлінням з високими показниками безпеки. Машина здатна в автономному режимі поступатися дорогою поліції, пожежним авто і каретам швидкої допомоги, рухатися магістралями та в міському режимі.

Mercedes-Benz серії GLE посів другу сходинку

На третьому місці – японець Lexus RX. Авто розпізнає симптоми втоми у водія і сигналізує про це.

Японець Lexus RX посів заслежене третє місце

Четверте місце в Топі дісталося Audi Q7, а п'яте – Acura MDX. Перераховані моделі характеризуються допомогою водію під час паркування й оптимізованою системою пересування в міських пробках.

На сьогодні показники безпеки та взаємодії з водієм – одні з найважливіших для автомобілістів. Якщо перераховані характеристики оптимізовані, зменшується ймовірність постраждати під час дорожньо-транспортної пригоди.

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