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Максимум захисту: представлено броньований Cadillac Escalade

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Над броньованим Cadillac Escalade працювала компанія AddArmor - фото 1
Над броньованим Cadillac Escalade працювала компанія AddArmor

Компанія AddArmor з Вайомінгу, що спеціалізується на виробництві броньованих автомобілів, представила новий проект –Cadillac Escalade із захистом від влучання патронами 44 Magnum і супутниковою системою зв'язку, яку неможливо "зламати".

Рівень захисту AddArmor Escalade відповідає класу B6, тобто здатний протистояти пострілам з автомата Калашникова.

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Всі внутрішні панелі позашляховика посилені вуглецево-композитними вставками, які у 10 разів міцніші за балістичну сталь, але при цьому на 60 відсотків легші. Скло машини – це 51-міліметровий багатошаровий сендвіч з полікарбонату і кришталю із захистом від запотівання й обмерзання, а також сонцезахисним покриттям.

Представлено броньований Cadillac Escalade - фото 307257
Представлено броньований Cadillac Escalade
Представлено броньований Cadillac Escalade - фото 307253
Представлено броньований Cadillac Escalade
Представлено броньований Cadillac Escalade - фото 307255
Представлено броньований Cadillac Escalade

Засоби активного захисту Escalade включають звукову гармату, шокери у дверних ручках, розпилювачі перцевого газу, посилені бампери для розчищення завалів, систему нічного бачення та супутникову систему зв'язку із захистом від перехоплення сигналу, а також димову завісу й активну систему визначення вибухівки.

Представлено броньований Cadillac Escalade - фото 307256
Представлено броньований Cadillac Escalade
Представлено броньований Cadillac Escalade - фото 307252
Представлено броньований Cadillac Escalade
Представлено броньований Cadillac Escalade - фото 307254
Представлено броньований Cadillac Escalade

Також AddArmor Escalade оснащений сейфами для цінних речей і зброї, посиленими гальмами, 32-дюймовим телевізором, точкою доступу WiFi й аудіосистемою Sony. Вбудована в бортову система автомобіля функція активного моніторингу цілодобово перевіряє навколишній простір і мобільні телефони пасажирів, і в разі небезпеки передає інформацію в глобальний командний центр.

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Джерело: Motor
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