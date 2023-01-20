ТОП 5 міст України з найбільшою кількістю перейменованих вулиць – рейтинг

Мова йде про топоніми, які найчастіше змінювалися в Україні від початку повномасштабного вторгнення росії.

У дослідженні Transparency International Ukraine опублікували, які міста стали передовими у перейменуванні топонімів з 24 лютого.

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Містами-лідерами стали Київ, Вінниця та Кривий Ріг, далі Кам'янське та Суми.

Від початку широкомасштабної війни 33 українських міст змінили топоніми більше, ніж 2200 разів, йдеться у ТОП 50 Рейтингу прозорості міст України.

Зокрема, змінили назви вулиць, бульварів, площ, скверів, районів і навіть озер та теплоходів. Показово, що у Павлограді довелося перейменувати кожну 5 вулицю (усього змінено назву для 61 топоніма). Ще в 9 містах цей процес вже запущено, але результатів поки немає. Це може бути пов'язано з тим, що топонімічні комісії напрацьовують варіанти назв або мешканці вносять свої пропозиції", – пише у дослідженні.

Transparency International Ukraine / Transparency International Ukraine

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