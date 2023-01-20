"Принижена росія" – в Eurasia Group назвали головні політичні ризики 2023 року

Консалтингова компанія Eurasia Group опублікувала щорічний прогноз щодо найнебезпечніших ризиків цього року.

Eurasia Group опублікувала перелік політичних ризиків 2023 року, у якому на першому місці опинилася "принижена росія".

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Компанія вважає, що через війну, яку розпочала росія і її масштабні прорахунки на полі бою, вона перетвориться з рівного гравця на найнебезпечнішу державу-ізгоя у світі. Як результат, може стати серйозною загрозою для Європи, Сполучених Штатів й інших держав.

Цього року ми стикаємося з найнебезпечнішими ризиками за 25 років, відколи ми заснували Eurasia Group", – пишуть аналітики Eurasia Group.

Далі за версією Eurasia Group, ризиком є Сі Цзіньпін, який отримав стільки влади, скільки не мав жоден інший лідер Комуністичної партії Китаю з часів Мао Цзедуна.

Штучний інтелект використовуватимуть як зброю ті, хто хоче підірвати демократію.

Ударна хвиля інфляції поглибить кризу на ринках, які розвиваються.

До інших глобальних ризиків також відносять:

Ймовірність падіння режиму Ірану

Енергетичну кризу

Затримку глобального розвитку

Розділені США

TikTok-бум

Дефіцит водних ресурсів

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