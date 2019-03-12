ТОП-5 міст світу з найбільшою кількістю багатіїв

У рейтинг найбагатших людей світу 2019 року за версією Forbes увійшли 2153 людини. При цьому 551 з них проживають лише в десяти з 1860 міст світу.

Сукупні статки мільярдерів, які проживають у представленому списку міст, становить 2,3 трильйона доларів. Лише сім країн світу можуть похвалитися валовим внутрішнім продуктом, що перевищує цю суму.

Це цікаво: Названо наймолодшу мільярдерку у світі, і ви її знаєте

5. Лондон

Кількість мільярдерів: 55;

Сукупні статки: $ 226 млрд;

Найбагатша людина: засновник російської компанії "Альфа-Груп" Михайло Фрідман, $ 15 млрд.

Лондон

4. Пекін

Кількість мільярдерів: 61 (-3 з 2018 року);

Сукупні статки: $ 193,3 млрд;

Найбагатша людина: девелопер комерційної нерухомості Ван Цзяньлінь, $ 22,6 млрд.

Пекін

3. Москва

Кількість мільярдерів: 71 (-6 з 2018 року);

Сукупні статки: $ 336,5 млрд;

Найбагатша людина: акціонер "Новатека" і "Сибура" Леонід Міхельсон, $ 24 млрд.

Москва

2. Гонконг

Кількість мільярдерів: 79 (+2 з 2018 року);

Сукупні статки: $ 355,5 млрд;

Найбагатша людина: творець конгломерату Cheung Kong Group Лі Кашин, $ 31,7 млрд.

Гонконг

1. Нью Йорк

Кількість мільярдерів: 84 (+1 з 2018 року);

Сукупні статки: $ 469,7 млрд;

Найбагатша людина: власник інформаційного агентства Майкл Блумберг, $ 55,5 млрд.

Нью-Йорк

Читайте також: 10 дивних професій майбутнього