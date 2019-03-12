10 дивних професій майбутнього

До 2020 року ринок праці та професій розшириться і з'являться нові вакансії, які будуть вимагати абсолютно нових спеціалістів. Дізнайтеся, до чого варто готуватися у найближчому майбутньому.

Майбутнє вже дихає нам у спини, тому експерти прогнозують виникнення нових професій, які будуть актуальні зовсім скоро.

І ще: З'явилася вакансія мандрівника з щомісячною зарплатою

Дизайнер людських тіл

Фантастичні фільми не такі вже й фантастичні, адже біоінженерія не стоїть на місці. У наступні роки прогнозують науковий прорив, який забезпечить зміну тканин та органів. Це схоже на пластичну хірургію, проте не зовсім. Дизайнер людських тіл буде створювати макет за бажаннями людини, який хірурги будуть використовувати у своїй роботі.

Дата-детектив

Людина, яка оперуватиме даними, збиратиме інформацію – дата-детектив. Ця посада передбачає роботу з великим обсягом інформації, яку потрібно опрацювати та проаналізувати та надати конкретні рекомендації, які допоможуть покращити роботу компаній, сервісів.

Дата-брокер

На цю посаду шукатимуть людину, яка допомагатиме клієнтам найвигідніше продавати інформацію. Продавати власні персональні дані у майбутньому буде популярно. Також це буде непогано оплачуватися.

Архітектор віртуальної реальності

Цей спеціаліст і архітектор, і графічний дизайнер, і програміст, і експерт з віртуальної реальності. Робота такого фахівця полягає у створенні віртуального світу з деталей та керуванні ним залежно від ситуації.

Консультант з криптовалют

Пік популярності біткоїна минув, проте аналітики прогнозують, що рано чи пізно фізичні гроші зникнуть. Для того, щоб зрозуміти, як працює така система віртуальних коштів, консультанти з криптовалют будуть допомагати людям, радитимуть, як краще витрачати та зберігати гроші, інформуватимуть щодо змін на ринку.

Team-менеджер по роботі людини з машиною

Ринок праці буде автоматизовано, тому люди працюватимуть з роботами. Співпраця з машинами не завжди буде легка, тому потрібна буде людина, яка визначить, які є переваги та недоліки у обох сторін та налагоджуватиме їхню спільну роботу.

Проектувальник особистої безпеки

Цей фахівець зможе визначити усе, що може загрожувати вашій безпеці – генетичні захворювання, аварії, небезпечні випадки тощо. Такі спеціалісти оцінюють усі ризики.

Кіберполіціянт та медіаполіціянт

Кіберзлочинність вже існує. Хакерські атаки заважають нормальній роботі. Кібермедіаполіціянт буде наводити порядок та контролювати сферу медіа. Він буде моніторити медіаресурси за допомогою нових програм та алгоритмів.

Спеціаліст з етичного постачання

Захист довкілля та покращення стану екологія – важлива місія майбутнього. Цей фахівець буде займатися прорахунком етичних стратегій у компаніях.

Психолог у віртуальній реальності

Перебування у віртуальній реальності може негативно позначитися на психічне здоров'я користувачів мережі. Тому потрібен фахівець, який здатен надати своєчасну професійну допомогу в цій сфері.

До теми: 10 тисяч доларів за місяць: у Мексиці з'явилась вакансія мрії