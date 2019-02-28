ТОП-5 міфів про облисіння, в які ви досі вірите

Наукові спостереження свідчать про те, що до 25 років 25% чоловіків у Європі мають ознаки облисіння, а до 50 років – близько 50%. Розповідаємо вам про найпопулярніші міфи, пов'язані зі втратою волосся, в які ви досі вірите.

Є дві основні причини, які викликають облисіння. Перша – наслідок якоїсь хвороби, інфекції або операції. Але, мабуть, основним фактором розвитку облисіння є генетична інформація, отримана кожною людиною при зачатті.

Розповідаємо вам про міфи, яких варто позбуватися.

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Облисіння – це лише про старших чоловіків

Про це ми хочемо думати, коли стоїмо перед дзеркалом і намагаємося ретельно приховати "голі" ділянки на голові. Насправді ж випадання волосся починається ще в юному віці, а у 20-30 років залисини у деяких вже проявляються досить чітко. Чим більше волосся чоловік втрачатиме замолоду, тим більшою буде його лисина, коли він стане літнім.

Облисіння – не проблема, пов'язана з віком

Прямий зв'язок між облисінням і тестостероном

Припущення, що чим більше активне статеве життя веде чоловік, тим скоріше він стане лисим, не має наукового доказу. Швидше, це може лише служити розрадою людині з лисиною, коли відсутність великої кількості волосся на його голові люди пов'язують з його можливими "рекордами" в ліжку.

Дослідження показали, що волосяні фолікули не чутливі до цього гормону, але, водночас, було доведено, що їх руйнує дигідротестостерон – біологічно активна форма тестостерону.

Носіння головних уборів сприяє облисінню

Якщо б цей міф був правдивим, всі вже давно позбулися б від кепок і бейсболок. Але жодних доказів негативного впливу на волосся головних уборів немає. Якщо б це була правда, то MLB (Major League Baseball – головна бейсбольна ліга) розшифровувалась б як Major League of Balding (головна ліга лисих), оскільки бейсболка – невід'ємний атрибут всіх гравців.

Носіння головних уборів не зробить вас лисим

Стрес веде до облисіння

Хронічний стрес може принести шкоду тілу і вплинути на душевний стан. Але чи може він викликати облисіння? Облисіння ні, але, як довели фахівці клініки Mayo, ріст волосся може сповільнюватися, воно може ставати ламким і навіть випадати.

Миття голови прискорює облисіння

Те, що після миття голови у нас на руках і у ванній залишається волосся, зовсім не означає, що часте використання шампуню може викликати значне випадання волосся, а також облисіння. Якщо ви пізніше станете лисими, то точно не від того, що регулярно мили голову шампунем.

Регулярне миття голови не впливає на облисіння

Ми ж наполегливо рекомендуємо звертатися до фахівців, коли зауважите, що починаєте втрачати дорогоцінне волосся!

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