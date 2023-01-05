ТОП 5 лідерів ринку нових комерційних авто за 2022 рік

Укравтопром підбив підсумки ринку нових комерційних авто за минулий рік. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Укравтопром повідомляє, що в грудні, в останній місяць 2022 року, в Україні зареєстрували 922 нових комерційних авто, тобто вантажівки та спецтехніка. Попри те, що це майже удвічі більше, ніж у листопаді, однак вже ще тримається тенденція відставання від результату грудня 2021 року на 51%.

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Всього упродовж 2022 року в Україні зареєстрували майже 6,9 тисячі нових комерційних автомобілів, що є у 2,3 раза менше, ніж за 2021 рік.

ТОП 5 лідерів ринку комерційних авто за 2022 рік:

RENAULT – 1221 шт. (-59%) MERCEDES-BENZ – 667 шт. (-11%) CITROEN – 628 шт. (-71%) FIAT – 501 шт. (-71%) MAN – 467 шт. (-5%)

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