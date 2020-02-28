ТОП-5 лайфхаків, які дозволять рідше прибирати вдома

Якщо кожного дня дотримувати цих простих правил, то можна буде забути про те, що субота – день прибирання. Просто виробіть собі кілька простих корисних звичок, які не заберуть багато часу

1. Не виходьте з кімнати, якщо речі не на місцях. Якщо ви помітили, що щось лежить на підлозі, на ліжку чи просто посеред кімнати, то просто поставте це на місце.

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2. Правило вибору вбрання. Не забувайте повертати до шафи речі, які ви витягнули, але не вдягли.

3. Не забувайте вішати верхній одяг та сумки, повертаючись додому. Після важкого дня хочеться позбутись всього зайвого прямо на вході до помешкання, але це може завершитись ранковими пошукати всього необхідного.

Звички, які дозволять забути про прибирання

4. Протирайте раковину у ванній перед сном. Після всіх вечірніх процедур не зайвим буде протерти губкою раковину, щоб позбутись зубної пасти та залишків косметичних засобів.

5. Не залишайте брудний посуд на ніч. Як би лінь вам не було мити посуд ввечері, але вранці у вас точно забракне часу. Тому виділіть 15 хвилин на те, щоб навести лад на кухні ввечері.

Звички, які дозволять забути про прибирання

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