На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
ТОП-5 лайфхаків, які дозволять рідше прибирати вдома
-
- 13
Якщо кожного дня дотримувати цих простих правил, то можна буде забути про те, що субота – день прибирання. Просто виробіть собі кілька простих корисних звичок, які не заберуть багато часу
1. Не виходьте з кімнати, якщо речі не на місцях. Якщо ви помітили, що щось лежить на підлозі, на ліжку чи просто посеред кімнати, то просто поставте це на місце.
І ще: Як комфортно літати лоукостерами: корисні поради
2. Правило вибору вбрання. Не забувайте повертати до шафи речі, які ви витягнули, але не вдягли.
3. Не забувайте вішати верхній одяг та сумки, повертаючись додому. Після важкого дня хочеться позбутись всього зайвого прямо на вході до помешкання, але це може завершитись ранковими пошукати всього необхідного.
4. Протирайте раковину у ванній перед сном. Після всіх вечірніх процедур не зайвим буде протерти губкою раковину, щоб позбутись зубної пасти та залишків косметичних засобів.
5. Не залишайте брудний посуд на ніч. Як би лінь вам не було мити посуд ввечері, але вранці у вас точно забракне часу. Тому виділіть 15 хвилин на те, щоб навести лад на кухні ввечері.
Читайте також: Прості побутові лайфхаки, які стануть у пригоді
-
09:00ТОП-5 лайфхаків, які дозволять рідше прибирати вдома
-
08:45Проти течії 9, 10 серія: дивитись онлайн фінал серіалу на СТБ
-
08:27Чому дорослим людям варто щодня пити какао
-
07:53Чому чоловікам потрібно відмовитися від фастфуду
-
07:31Колишній гонщик показав рекордну колекцію автомобілів
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
07:15Погода в Україні 28 лютого: сонячно і з мокрим снігом
- 27 лютого
-
22:14Китайський лікар розповів, як відрізнити коронавірус від застуди
-
22:11Виглядає футуристично: дизайнер з Китаю розробив костюм-щит проти коронавірусу
-
21:56Jerry Heil у білизні показала, як схуднути за два місяці
-
21:45БЕНФІКА ▶ ШАХТАР онлайн трансляція: дивитись вирішальний матч ЛЄ
-
21:26Кіт штовхнув приятеля у ванну і став героєм кумедного відео
-
21:18Як 120-герцовий екран впливає на автономність Samsung Galaxy S20+
-
21:0528 лютого 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
20:52Цю дівчину заблокували на сайті знайомств через зовнішність
-
20:23Як комфортно літати лоукостерами: корисні поради
-
20:13TripAdvisor назвав найкращі туристичні напрямки 2020 року
-
20:00Проти течії 7, 8 серія: дивитись онлайн новий серіал СТБ
-
19:53Рибалка зловила моторошну отруйну істоту: такого ви точно не бачили
-
19:43Лікарі розповіли, чому не можна терпіти головний біль
-
19:20Кейт Міддлтон позмагалася з атлетами у бігу
-
19:14Samsung показала, що ховається всередині Galaxy S20 Ultra
-
18:55Знайдена ще одна причина мігрені
-
18:42Audi e-tron проти Audi Q7: експерти розповіли, який автомобіль економічніший
-
07:15Погода в Україні 28 лютого: сонячно і з мокрим снігом
- 27 лютого
-
21:45БЕНФІКА ▶ ШАХТАР онлайн трансляція: дивитись вирішальний матч ЛЄ
-
20:13TripAdvisor назвав найкращі туристичні напрямки 2020 року
-
18:00Маленькі актори виросли: як зараз виглядають діти з популярних фільмів
-
16:005 книжкових новинок, які здивують вас небанальним сюжетом
-
14:14Як підготувати смартфон до продажу: покрокова інструкція від успішного продавця
-
10:45ТЕСТ: Вгадай алкогольний коктейль за рецептом
-
07:17Погода в Україні 27 лютого: у яких областях очікується мокрий сніг
- 26 лютого
-
21:237 поширених помилок у стосунках, яких припускають більшість чоловіків
-
19:43Фотографії, що вражають: названі фіналісти World Press Photo 2020
-
18:07Ракамакафо: як зараз виглядає той самий хлопець із кліпу Freestyler
-
16:05Медична маска: чи захищає від хвороб і як правильно використовувати
-
14:30Для українських водіїв ввели заочні штрафи: що варто знати
-
12:00ТЕСТ: Який млинець тобі потрібно з'їсти на Масляну
-
10:0010 суто українських приказок, які ви говорите неправильно
-
07:17Погода в Україні 26 лютого: потепління і штормовий вітер
- 25 лютого
-
20:49Як перестати себе накручувати: проста техніка
-
20:15Будь мужиком, казали вони: чоловіча версія звернення, яке підірвало мережу
-
18:22Як змінилися сестри Олсен: чому вони так рано постаріли
-
16:10Реакція іноземців на пісню GO-A – Соловей: добірка відеооглядів
-
13:07Який вигляд мали українські політики в 90-х: раритетні фото
-
11:15ТЕСТ: Який вірш Лесі Українки про тебе
-
07:16Погода в Україні 25 лютого: у яких областях пройдуть дощі
- 24 лютого
-
22:23Питання вечора: чи можна займатися сексом у космосі
-
18:21Названі найкращі автомобільні бренди