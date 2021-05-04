На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
ТОП-5 ідеальних прохолодних напоїв для весни
-
- 27
З приходом тепла гаряча кава або чай вже неактуальні. До того ж їх гідною заміною можуть стати вітамінні освіжаючі напої, які чудово бадьорять і тонізують.
Матча. Чай матча останнім часом завоював величезну популярність завдяки своєму насиченому зеленому кольору і незаперечній користі для здоров'я. І хоча це добре відомий в барах і ресторанах самостійний продукт, сьогодні багато барменів також включають його як інгредієнт для більш інстаграмного зовнішнього вигляду коктейлів, пише countryliving.
Читайте також: Цей смачний напій позбавляє проблем з тиском
Домашній м'ятний сироп. По-перше, як завжди, його можна додати в холодний чай. Крім цього, можна використовувати його для приготування освіжаючих напоїв і коктейлів або додавати трохи в лимонад домашнього приготування. Є також не один рецепт приготування солодкої випічки, як, наприклад, кекс з м'ятою і шоколадом.
Лимонад. Освіжаючий лимонад з грейпфрута, лимона, м'яти та меду. Цей вітамінний напій можна готувати в будь-яку пору року.
Бджолиний пилок у напоях. Як і чай матча, бджолиний пилок завоював свою популярність завдяки моді на здорове харчування. Використовуючи продукти бджільництва для приготування коктейлів на щоденній основі, ви вийдете на новий рівень життєздатності, енергії і здоров'я. І, що важливо, отримаєте задоволення!
Ананас і шпинат. Зелені коктейлі зараз дуже популярні. Це один з найкращих способів втамувати голод, наситити організм, а також скинути вагу і поліпшити здоров'я. До того ж це дуже смачно!
Це цікаво: Чим можна замінити картоплю у раціоні
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 4 травня
-
08:48Американець, який випадково зайшов в одне з казино Лас-Вегаса, став мільйонером
-
08:22Як різка відмова від хліба може вплинути на організм
-
07:49Рідкісний Volkswagen Golf Rallye виставили на продаж: таких всього 5 тисяч у світі
-
07:10ТОП-5 ідеальних прохолодних напоїв для весни
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
- 03 травня
-
21:44Рідкісний гоночний Ferrari продадуть на аукціоні: фото
-
21:17Netflix показав трейлер продовження серіалу Люцифер
-
20:474 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:13Що значать колірні смужки на тюбиках зубної пасти
-
19:45Даша Астаф'єва у спокусливій білизні засвітила груди
-
19:154 знаки Зодіаку з дуже сильною імунною системою
-
18:45Від пацанки до панянки 5 сезон 10 випуск: дивитись онлайн фінал, хто переміг у реаліті
-
18:33Популярні пісні квітня: плейлист нових треків за місяць
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:14Гороскоп на 4 травня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:47У мережі з'явився новий портрет принцеси Шарлотти на честь її дня народження
-
17:20120 тисяч доларів на рік: у США шукають людину, якій платитимуть за пиття вина
-
16:44Jerry Heil показала відео у сексуальній білизні
-
16:17Три неприпустимі помилки, які зіпсують смак шашликів
-
15:42У Польщі знайшли місце, де може бути заховане золото Третього рейху
-
15:17Розкута датська фітнес-модель позувала перед камерою повністю голою (18+)
-
15:00День кондитера: найкращі традиційні десерти з різних країн
-
14:43Названий фактор, що впливає на любов до кави
-
14:15У Колізеї до 2023 року побудують нову сцену
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 4 травня
-
07:10ТОП-5 ідеальних прохолодних напоїв для весни
- 03 травня
-
20:13Що значать колірні смужки на тюбиках зубної пасти
-
18:33Популярні пісні квітня: плейлист нових треків за місяць
-
15:00День кондитера: найкращі традиційні десерти з різних країн
-
12:21Гороскоп на цей тиждень 3 – 9 травня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 травня
- 02 травня
-
20:50Дівчина тижня: пишногруда Мікайла Демайтер, яку називають найсексуальнішою хокеїсткою
-
18:48Шеф-кухар розкрив секрет, як приготувати смачний і соковитий шашлик
-
14:50Як українські зірки відзначають Великдень 2021: святкові фото з паскою
-
11:55МОЗ оновило карантинні зони: хто залишився у "червоних" регіонах
-
09:31Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 травня
-
08:14Привітання з Великоднем у прозі: вітання з Пасхою 2021 своїми словами
- 01 травня
-
20:47Чи допомагає нічний режим краще спати власникам смартфонів: цікаве дослідження
-
18:19Три доступні продукти, які роблять наш сон здоровим і міцним
-
15:17Глазур для паски своїми руками: рецепт приготування в домашніх умовах
-
12:18Про що таємно мріють усі знаки Зодіаку
-
09:54Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 травня
-
08:32Як виглядає дерев'яна копія Land Rover Defender
- 30 квітня
-
20:22Позитивний вплив на сексуальне життя гарантовано: чому каву корисно пити чоловікам
-
17:254 речі, за які ніколи не варто просити вибачення
-
15:00Як змінилися ТОП 10 дітей з фільмів, на яких ми виросли
-
14:15ВИГРАЙ КІЛОГРАМ ГРОШЕЙ ВІД РАДІО MAXIMUM
-
12:204 сигнали серед водіїв, про які багато хто не знає
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 30 квітня