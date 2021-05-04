ТОП-5 ідеальних прохолодних напоїв для весни

З приходом тепла гаряча кава або чай вже неактуальні. До того ж їх гідною заміною можуть стати вітамінні освіжаючі напої, які чудово бадьорять і тонізують.

Матча. Чай матча останнім часом завоював величезну популярність завдяки своєму насиченому зеленому кольору і незаперечній користі для здоров'я. І хоча це добре відомий в барах і ресторанах самостійний продукт, сьогодні багато барменів також включають його як інгредієнт для більш інстаграмного зовнішнього вигляду коктейлів, пише countryliving.

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Матча

Домашній м'ятний сироп. По-перше, як завжди, його можна додати в холодний чай. Крім цього, можна використовувати його для приготування освіжаючих напоїв і коктейлів або додавати трохи в лимонад домашнього приготування. Є також не один рецепт приготування солодкої випічки, як, наприклад, кекс з м'ятою і шоколадом.

Лимонад. Освіжаючий лимонад з грейпфрута, лимона, м'яти та меду. Цей вітамінний напій можна готувати в будь-яку пору року.

Бджолиний пилок у напоях. Як і чай матча, бджолиний пилок завоював свою популярність завдяки моді на здорове харчування. Використовуючи продукти бджільництва для приготування коктейлів на щоденній основі, ви вийдете на новий рівень життєздатності, енергії і здоров'я. І, що важливо, отримаєте задоволення!

Ананас і шпинат. Зелені коктейлі зараз дуже популярні. Це один з найкращих способів втамувати голод, наситити організм, а також скинути вагу і поліпшити здоров'я. До того ж це дуже смачно!

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