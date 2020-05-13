Критики проти глядачів: ТОП 5 фільмів, які отримали найбільш суперечливі оцінки

Автори порталу Rave Reviews проаналізували рейтинги на кінофорумі Rotten Tomatoes та склали список найбільш суперечливих фільмів усіх часів. Стрічки із цього переліку отримали максимальну оцінку критиків, однак низьку кількість балів від глядачів.

У рейтинг найнеоднозначніших фільмів усіх часів потрапили картини, при оцінці яких думки критиків і глядачів діаметрально розділилися. Очолила ТОП Rave Reviews документальна стрічка Knock Down The House. Рецензенти поставили їй найвищу оцінку 100%, а глядачі лише – 18%. До речі, цю документалку від Netflix можна подивитись онлайн, щоправда, англійською:

Це цікаво: 15 найкращих британських серіалів за версією Esquire

Схожа ситуація склалась навколо комедії "Ганна Ґедсбі: Нанетт" (Hannah Gadsby: Nanette), що розповідає про австралійську гумористку та письменницю. Рейтинг фільму серед критиків становить 100%, а серед глядачів – 22%.

На третьому місці розташувався номінований на Оскар документальний фільм "Округ Гейл цього ранку, цього вечора" (Hale County This Morning, This Evening): у нього 97% від критиків і 37% від глядачів.

Четверту позицію посів вестерн "Американські герої" (American Outlaws) з Коліном Фарреллом. Ця стрічка стала однією з небагатьох, яку глядачі полюбили більше – 68% від глядачів проти 14% від критиків.

Замкнув рейтинг ТОП-5 фільм "Зоряні війни: Останні джедаї" (Star Wars: The Last Jedi). Рецензенти картину похвалили, оцінивши в 91%. А от глядачів вона не надто вразила: усього 43%.

Повний рейтинг найбільш неоднозначних фільмів:

Читайте також: Відома дата виходу останнього четвертого сезону серіалу "13 причин чому"